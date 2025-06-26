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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 27-6-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΤ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ,

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας πατέρα, παππού  & θείο    

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  ΝΙΑΧΟ

ΕΤΩΝ: 95

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή  27-6-2025 και ώρα 6.00 μ.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στα Λουσικά Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανασία Κυριακοπούλου-Νιάχου,

Γεώργιος & Νικολίτσα Νιάχου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελευθέριος, Δήμητρα & Φώτιος,

Αναστάσιος, Γεωργία

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ  

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη  μας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  (χήρα) ΚΩΝ.  ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ   97

Κηδεύουμε την Παρασκευή  27-6-2025  &  ώρα  11 π. μ.  από  τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ & ΖΕΦΗ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ  ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ   ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΚΚΟΥ, ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΡΩΔΗ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ.

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΑΛΕΙΑ ΦΩΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

(ΕΤΩΝ 90)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/06/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟΥ).

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ,
ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΟΦΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610337037.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΗΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΝΤΩΝ. ΣΤΑΜΟΥ,

ΤΡΥΦΩΝΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΗΣ 5.Μ.Μ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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