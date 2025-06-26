Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 27-6-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΤ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ,
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένo μας πατέρα, παππού & θείο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΝΙΑΧΟ
ΕΤΩΝ: 95
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 27-6-2025 και ώρα 6.00 μ.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στα Λουσικά Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανασία Κυριακοπούλου-Νιάχου,
Γεώργιος & Νικολίτσα Νιάχου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελευθέριος, Δήμητρα & Φώτιος,
Αναστάσιος, Γεωργία
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 97
Κηδεύουμε την Παρασκευή 27-6-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΓΙΑΝΝΗΣ & ΖΕΦΗ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΚΚΟΥ, ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΡΩΔΗ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΑΛΕΙΑ ΦΩΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
(ΕΤΩΝ 90)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/06/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟΥ).
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ,
ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΟΦΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610337037.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΗΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-6-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΝΤΩΝ. ΣΤΑΜΟΥ,
ΤΡΥΦΩΝΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΗΣ 5.Μ.Μ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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