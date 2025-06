Φεστιβάλ Οινοξένεια: Eγκαίνια έκθεσης σύγχρονης τέχνης Γαβρίλου Μιχάλη στο κρίτο Fame του Αιγίου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 25 Ιουνίου τα εγκαίνια της Έκθεσης Σύγχρονης Τέχνης “Μια Ζωή Αφιερωμένη Στην Τέχνη” του δημιουργού Γαβρίλου Μιχάλη στο Κτίριο Fame Road Hub (Παλαιά Σφαγεία) του Αιγίου.

Το ιστορικό κτίριο που φιλοξένησε την Έκθεση επισκέφθηκε πλήθος κόσμου για να γνωρίσει έργα δεκατεσσάρων σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών από την ιδιωτική συλλογή του Γαβρίλου Μιχάλη που καλύπτει την δημιουργική πορεία 55 χρόνων. Στην διάρκεια αυτών των χρόνων, ο δημιουργός συνεργάστηκε με τους σπουδαιότερους Έλληνες εικαστικούς, ξεκινώντας από το Πολύπλανο της Αθήνας έως τις μεγάλου μουσειακού βεληνεκούς εκθέσεις Μπιενάλε της Βενετίας όπου υπήρξε σταθερός «κατασκευαστής», καθώς και σε άλλες σημαντικές εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, όπως τη Ρίγα, τις Βρυξέλλες, το Πεκίνο, την Κωνσταντινούπολη, το Νεπάλ, το Στρασβούργο, το Παρίσι, την Αλεξάνδρεια, τη Σεβίλλη, την Ελευσίνα και τη Θεσσαλονίκη.

Την έκθεση και το έργο του Γαβρίλου Μιχάλη παρουσίασαν ο επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου και του Φεστιβάλ κ. Άγγελος Ρούβαλης και η εικαστικός και συνεπιμελήτρια της έκθεσης κ. Νάνσυ Χαριτωνίδου.

Την ίδια μέρα, στο οινοποιείο των Αμπελώνων Ρίρα στον Ν.Ερινεό πραγματοποιήθηκε ένα πρωτότυπο διαδραστικό εργαστήριο με τίτλο “Οινοποιός Για Μια Μέρα”. Έλληνες και ξένοι επισκέπτες γέμισαν το οινοποιείο, απολαμβάνοντας τη δράση και αποδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο του οινοτουρισμού στην δωδεκάμηνη ήπια τουριστική ανάπτυξη της Αιγιάλειας.

Οι επόμενες ημέρες του φεστιβάλ είναι γεμάτες με εκδηλώσεις και δρώμενα. Η καθιερωμένη πλέον Οινοξένεια Πολιτεία ανοίγει την Πέμπτη 26 Ιουνίου αυλαία στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρου Αιγίου με ένα πλήθος δράσεων για μικρούς και μεγάλους που θα συνεχιστεί και την Παρασκευή 27 Ιουνίου. Τον συντονισμό και την παρουσίαση των παράλληλων εκδηλώσεων έχει αναλάβει η Ηλιάννα Νιάσκου, ειδικός στο τουριστικό management.

Μερικές από τις δράσεις:

ΟΔΥΣΣΕΑΣ, το ρομπότ-sommelier της Microlab Robotics του Αιγίου απαντά σε ερωτήσεις για το κρασί, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Αφιέρωμα στα πετροκέρασα Κερνίτσας, ως χαρακτηριστικό προϊόν Αιγιάλειας–Καλαβρύτων.

VR περιήγηση στα αμπελοτόπια και τα μονοπάτια νερού της Ζήριας και των Σελιανών, με οθόνη κεφαλής και προβολή 360°.

Οπτικοακουστική προβολή φωτογραφιών από το Αρχείο Πηνελόπης Μασούρη: το κρασί και η σύγχρονη τέχνη σε διάλογο.

Τοπίο σταφίδας μέσα από τα μάτια των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αβύθου.

Γνωριμία και γευσιγνωσία οίνων με το Messinia Terroirs του ΙΚΒΚΚ

Γευστικές δοκιμές οίνων της Αιγιάλειας αλλά και από όλη την Πελοπόννησο με τη συμμετοχή του άτυπου Δικτύου «Δρόμοι Κρασιού Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας.

Διεξαγωγή ανοιχτού master class από τον δημοσιογράφο και οινοκριτικό Θεόδωρο Λέλεκα με θέμα “Η ανθρώπινη πλευρά του Terroir”

Εικαστική δημιουργία “Λέξεις, εικόνες, χρώματα για το κρασί” μια συνομιλία ζωγραφικής και κρασιού

Γαστρονομικό event παραδοσιακών τοπικών πιάτων με τις Αιγιαλίτισσες σεφ Ελένη Τσαγρή Κούγια και Κωνσταντίνα Βούλγαρη Κοντεσοπούλου.

Η Οινοξένεια Πολιτεία θα κλείσει μοναδικά μια συνδυασμένη παράσταση της σχολής Αργεντίνικου τάνγκο “Tango Expresion” και του νεανικό ρεμπέτικου μουσικού σχήματος Μουσικό Δώμα.

Η ελαιουργική πλευρά της Αιγιάλειας θα αναδειχθεί με ένα σημαντικό διαδραστικό σεμινάριο για τα μυστικά του ελαιολάδου από την Μαρία Κατσούλη, σομμελιέ οίνου και ελαιολάδου και διευθύντρια του διαγωνισμού ελαιολάδου Athena IOOC που διοργανώνει το Ελαιουργείο Λιανός.

Το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια, ο Δήμος Αιγιαλείας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Αχαΐα Αναπτυξιακή ΑΕ, το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Καλαβρύτων ενώνουν δυνάμεις και στηρίζουν το μεγάλο Φεστιβάλ της Αχαΐας και της Βόρειας Πελοποννήσου. Σημαντικοί χορηγοί είναι το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών, η VNB Bakasietas, η Cork Hellas, η Οινολογικά Χρυσανθακόπουλος, η Συμμετρία σύμβουλοι επιχειρήσεων και η Mosaic Consultants. Υποστηρικτές είναι η Oinovino, η Αμπελοοινική, η TecnoFood, η Πολιτιστική Εταιρεία ΠΕΣ Πολύτροπον, καθώς και το Ίδρυμα Κουτσοχέρα.

Μεγάλος χορηγός είναι η Ολυμπία Οδός η οποία ως κεντρική αρτηρία της Βόρειας Πελοποννήσου οδηγεί με ασφάλεια τους επισκέπτες διασχίζοντας όλη την πυκνοκατοικημένη και δυναμική Αιγιάλεια.

Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα και υποστήριξη του ΥΠΠΟ, των ΗΑΤΤΑ/ FedHATTA, της Ομοσπονδίας και του Συνδέσμου των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και της Πολιτιστικής Διαδρομής του Συμβουλίου της Ευρώπης Iter Vitis.

Μεγάλος Xορηγός Eπικοινωνίας είναι το περιοδικό Γαστρονόμος. Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι The WineLovers, το CarpeVinum|A8ηΝΕΑ, το Say Yes To The Press, το Pelop.gr, τo TheBest και το IonianTV.

Μένουμε συντονισμένοι για τις επόμενες δράσεις του πιο πολυδιάστατου φεστιβάλ της Πελοποννήσου !

