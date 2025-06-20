ΣΥΡΙΖΑ: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την Κεντρική Επιτροπή - Τα ονόματα για τη Δυτική Ελλάδα

Ανακοινώθηκαν οι 429 υποψηφιότητες ανά περιφέρεια για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ
Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την υβριδική ψηφοφορία να διεξάγεται την Κυριακή 29 Ιουνίου.
Οι υποψήφιοι είναι 429, ενώ η Κεντρική Επιτροπή θα αποτελείται 293 μέλη, εκ των οποίων, 30 ex officio θέσεις για βουλευτές και ευρωβουλευτές και 13 για μέλη της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Εντύπωση, ωστόσο, προκαλούν ορισμένες ηχηρές απουσίες από τις υποψηφιότητες, καθώς επτά μέλη της προηγούμενης Πολιτικής Γραμματείας δεν θέτουν εκ νέου υποψηφιότητα για την εκλογή τους.
Υποψηφιότητα δεν έθεσαν οι Αλέκος Φλαμπουράρης, Γιάννης Μπαλάφας, Φώτης Κουβέλης, Γιώργος Βασιλειάδης, Χρήστος Σπίρτζης, Νίκος Σκορίνης, Μάγκυ Δούση, Διονύσης Τεμπονέρας, Ζωή Καρκούλι και Ζανέτ Τσίπρα.
Παράλληλα από το κόμμα έχουν ήδη αποχωρήσει οι Γεωργία Σουλτάτη, Τάνια Καραγιάννη, Κώστας Μανιάτης, Νίκος Μαδεμλής, Τάκης Κορμάς και Γιώργος Τσίπρας.
Αναλυτικά όλα τα ονόματα των υποψηφίων:
Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΥΦΟΥΚ
ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΞΟΥΜΑΛΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Περιφέρεια Αττικής
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΡΑΠΗ ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΣΡΕΜΠ ΜΠΑΣΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΪΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΗΣ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΙΑΤΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΟΣ)
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΓΚΟΥΛΑΚΗ ΜΗΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ)
ΔΕΔΕΣ ΛΙΟΝΗΣ
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ)
ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΕΝΗ)
ΔΡΙΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΟΒΑΝΝΑ)
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΖΗΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΖΗΣΗ ΕΦΗ
ΖΩΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΑΪΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ
ΚΑΛΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΑΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ)
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ
ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΚΑ ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΠΕΚΥ)
ΚΟΥΠΕΤΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΜΠΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΛΑΒΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ – BESSON ΑΙΜΙΛΙΑ
ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΑΝΑ)
ΜΟΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΟΣΧΟΣ-ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ)
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΟΚΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΥΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΝΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΦΩΤΗΣ
ΞΕΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ – ΠΑΝ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΙΤΑ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΒΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΥΣΙΚΑ
ΠΡΩΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ(ΑΡΗΣ)
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΓΩΝΑΣ ΦΩΤΗΣ
ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΣΙΑΦΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΞΑΝΘΗ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΣΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΨΑΝΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΤΑΛΟΥΚΝΤΕΡ ΣΑΧΙΝΟΥΛ-ΙΣΛΑΜ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΡΙΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ-ΦΙΛΙΩ
ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΙΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΤΣΟΥΜΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΘΕΝΙΑ
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ
ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΑΓΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΒΕΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΕΡΒΑΛΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΑΠΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΚΑΤΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΙΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΜΜΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΟΛΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΑ (ΒΑΛΙΑ)
ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΝΝΑ
ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΑΜΟΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΕΡΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΟΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΛΙΑΧΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΡΡΙΚΑ
ΠΥΡΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΙΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Περιφέρεια Εξωτερικού
ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΔΑΝΑΗ
ΡΙΝΤΒΑΛΝΤ ΔΗΜΟ
ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΘΗΝΑ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ)
Περιφέρεια Ηπείρου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΤΟΥ ΡΗΝΑ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΣΙΑΠΑΤΗ ΒΙΚΥ
ΣΙΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΤΕΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΦΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΓΟΡΔΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ
ΝΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΟΥΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΓΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΜΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΨΑΘΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΙΜΩΝΕΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΑΡΦΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΒΟΥΖΒΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΪΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ
ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ
ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΚΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΝΩΛΗ ΑΓΝΗ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΑΛΑΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΑΚΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ
ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΜΕΡΣΙΝΑ
ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΡΩΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΓΟΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΚΟΥΦΑ ΜΠΕΤΤΥ
ΣΠΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΚΛΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ
ΨΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ
Περιφέρεια Κρήτης
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΒΟΥΛΕ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΚΑΡΑΝΤΣΙΝΙ ΤΖΙΑΝ ΑΝΤΡΕΑ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΟΥΛΟΥΜΠΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΧΙΜΑΡΗ ΕΦΗ
ΜΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΟΥΓΙΑΔΑΚΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ
ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ
ΞΥΔΗ ΒΙΒΗ
ΠΑΚΙΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΕΛΗΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΖΕΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΒΑΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΟΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΦΛΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ
ΜΗΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ(ΤΑΚΗΣ)
ΜΠΕΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ(ΤΙΝΑ)
ΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΛΑΡΟΣ ΚΙΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗ ΡΟΥΛΑ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΥΜΕΡΙ ΣΟΥΛΒΑΝ (ΒΑΣΙΛΗΣ)
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΧΟΥΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ARMAND LUMOLLI (STEFANOS)
ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΡΕΝΤΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΑ)
ΣΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΒΑΝΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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