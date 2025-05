Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών: Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, φεστιβάλ και εκδηλώσεις

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με σπουδαίες εκδηλώσεις, ημερίδες και τον Εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος να βρίσκονται στο πρόγραμμα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις αφορούν:

Τελετή Αναγόρευσης του Steven Holl Αρχιτέκτονα Καθηγητή σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 04.06.2025 | 19:00

Ο Steven Holl Αρχιτέκτονας Καθηγητής θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2025 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Γεώργιος Α. Πανέτσος, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από τον Πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Καθηγητή, Ιωάννη Α. Αίσωπο. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Steven Holl «Rome and the Teacher: Astra Zarina».

https://www.upatras.gr/4-6-2025-teleti-anagorefsis-tou-steven-holl-architektona-kathigiti-se-epitimo-didaktora-tou-tmimatos-architektonon-michanikon/

ΜΕΤ: Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος | 30.05.2025 | 20:00

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με την μουσικοθεατρική παράσταση "Ν' αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα". Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el/2020-02-10-13-53-05/2019-03-23-19-13-11/2019-03-23-19-13-11/667-2025-05-26-05-59-31/2025-05-30-20-00



Διημερίδα με τίτλο «Μεταμορφώσεις/μεταμφιέσεις/καρναβαλικότητα στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο» | 30-31.05.2025

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας)» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει επιστημονική διημερίδα με θέμα «Μεταμορφώσεις/μεταμφιέσεις/καρναβαλικότητα στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο» στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, στις 30 και 31 Μαΐου 2025.

https://www.theaterst.upatras.gr/?page_id=14480



Ετήσιο Μνημόσυνο του Γρηγορίου Δικαίου Παπαφλέσσα | Κυριακή 1 Ιουνίου 2025 | 09:30

Ο Αχαϊκός Σύλλογος Μεσσηνίων Παπαφλέσσας, την Κυριακή 1 Ιουνίου 2025 στις 09:30 θα τελέσει το Ετήσιο Μνημόσυνο του Γρηγορίου Δικαίου Παπαφλέσσα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, που φέτος συμπληρώνει 200 χρόνια από την μάχη του Μανιακίου. Ύστερα από το τέλος του Μνημόσυνου θα ακολουθήσει Επιμνημόσυνη Δέηση αλλά και Κατάθεση Στεφάνων. Τον πανηγυρικό λόγο θα εκφωνήσει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χ. Μπούρας, ο οποίος μεταξύ των υπολοίπων αρχών και φορέων της πόλης, θα καταθέσει στεφάνι εκ μέρους του Ιδρύματος.

16ο Παιδικό Φεστιβάλ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Πατρών | 02-06.06.2025

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει για 16η συνεχή χρονιά το «Παιδικό Φεστιβάλ» από τις 2 ως και τις 6 Ιουνίου 2025.

Τα Εργαστήρια του Φεστιβάλ, τα οποία οργανώνονται και υλοποιούνται από τις φοιτήτριες/τους φοιτητές του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. σε συνεργασία με τις διδάσκουσες/τους διδάσκοντες του Τμήματος, δομούνται σύμφωνα με τα πορίσματα πρόσφατων ερευνών για τη γνωστική, την κοινωνικο-συναισθηματική και την κινητική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Φέτος στο Φεστιβάλ συμμετέχει και η UNICEF με το δικό της Εργαστήριο αλλά και η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Ακόμα φέτος υπάρχει συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας αλλά και με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα εργαστήρια λειτουργούν 9:00–13:00 καθημερινά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Παιδικού Φεστιβάλ: www.childrenfestival.gr ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected] για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση.

Eκδήλωση: "Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές και Μεταφορές: Καινοτομία και Νεανική Επιχειρηματικότητα" | 05.06.2025 | 05:00 μμ

Με την ευκαιρία της 10ης επετείου συνεισφοράς στην πόλη μας, ο Φοιτητικός Σύνδεσμος "ITS Student Chapter" πρόκειται να διοργανώσει εκδήλωση με θέμα "Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές και Μεταφορές: Καινοτομία και Νεανική Επιχειρηματικότητα". Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2025 στις 05:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ-ΤΔΕ, Τριών Ναυάρχων 40 στην Πάτρα.

1. Θα παρουσιαστούν οι ιδέες και το όραμα φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στην εξέλιξη της Πάτρας μέσω της Καινοτομίας και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

2. Θα συζητηθούν οι ενέργειες των φορέων της Πάτρας με σκοπό να γίνει η πόλη μας Συνδεδεμένη από άποψη περιβαλλοντική, ενέργειας, κινητικότητας καθώς και ποιότητας ζωής της κοινότητας.

3. Θα παρουσιαστούν τα Ευρωπαϊκά έργα "MISSION: Multi-modal Inclusive Smart urban mobility SolutIONs" & "Air4HEALTH: Last-Mile Air Delivery for Intelligent & Resilient Health Care" του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η δράση έχει λάβει χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών

1ο Διεθνές Συνέδριο για τον ρόλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού (The Role of Academia in Promoting Child Rights)| 06-07.06.2025

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (Κέντρο Δικαιωμάτων του Παιδιού) σε συνεργασία με τη UNICEF διοργανώνουν στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 6 και 7 Ιουνίου 2025, το 1o Διεθνές Συνέδριο για τον ρόλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού (The Role of Academia in Promoting Child Rights). Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν συνολικά 142 εισηγητές-τριες από 17 χώρες με 75 εισηγήσεις.

Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου θα γίνει την Παρασκευή 6 Ιουνίου (10.00 π.μ.). Η παρακολούθηση όλων των συνεδριών είναι δωρεάν για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής και εκπαιδευτικής κοινότητας.

https://childrights.events.net.gr/



Έρχεται το 7ο Αθλητικό Καλοκαιρινό Camp 2025 για παιδιά του Πανεπιστημίου Πατρών

Από τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025 και για 7η συνεχόμενη χρονιά ως και τις 25 Ιουλίου 2025, παιδιά ηλικίας από έξι έως και δεκαέξι ετών θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πλούσιες και καθημερινές αθλητικές δράσεις: Προπονήσεις Ποδοσφαίρου στο γήπεδο με φυσικό χλοοτάπητα, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Beach Volley, Στίβος, Τένις, Πινγκ Πονγκ, Χορός, παιχνίδια δεξιοτεχνίας, προσκεκλημένους/ες πρωταθλητές/τριες, περίπατοι, ποδηλασία, συμβουλευτικές δράσεις για την παιδική παχυσαρκία, επιμορφωτικές επισκέψεις σε Μουσεία, εργαστήρια, βιβλιοθήκες και εκπομπές στον UP Fm - Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι μερικές από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες που υπόσχεται το αθλητικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα και το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο.

https://gym.upatras.gr/2025/05/26/%ce%ad%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-7%ce%bf-%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%bd%cf%8c-c/



Έρχεται η Ημέρα Αθλητισμού 2025 του Πανεπιστημίου Πατρών | 04.06.2025

Τις επόμενες ημέρες η πλήρης ενημέρωση για τους τελικούς αγώνες και τις συμμετοχές σε όλα τα φοιτητικά πρωταθλήματα. Έρχεται και η συμμετοχή σε αγωνίσματα του Στίβου.

Αθλητική Ημέρα Πανεπιστημίου Πατρών 2025! Μείνετε συντονισμένοι!

https://gym.upatras.gr/2025/05/26/%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-2025-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84/

https://gym.upatras.gr/etisia-imera-athlitismoy/

Παρουσίαση Μελέτης για το Πατρινό Καρναβάλι από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Επιμελητήριο Αχαΐας

Την Δευτέρα 26 Μαΐου 2025 στις 18:00 παρουσιάστηκε η μελέτη με θέμα “Πέρα από την μάσκα: Ο πολυσύνθετος Ρόλος του Πατρινού Καρναβαλιού στην Τοπική Οικονομία και Κοινωνία”. Η Εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Αγίου Ανδρέου 89-91). Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η μελέτη, η οποία ανατέθηκε από το Επιμελητήριο Αχαΐας και εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, στοχεύει στην τεκμηριωμένη αποτύπωση του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού αποτυπώματος του Πατρινού Καρναβαλιού στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη υλοποιήθηκε από τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Κουνετά, Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και την ερευνητική ομάδα, η οποία στελεχώνεται από τους κ.κ.: Κωνσταντίνο Λαβίδα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος ΤΕΕΑΠΗ, Ζωή Καρανικόλα, Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Αριστείδη Φρούντζο, Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρύτανης Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών, Καθηγητής Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος στην τοποθέτησή του τόνισε χαρακτηριστικά «Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως ένας από τους βασικούς πυλώνες γνώσης, έρευνας και ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας, έχει ως διαρκή στόχο τη σύνδεση της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας με τις ανάγκες και τις προκλήσεις της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Μέσα από συνεργασίες όπως αυτή με το Επιμελητήριο Αχαΐας, αποδεικνύεται στην πράξη πως η επιστημονική έρευνα μπορεί να παράγει ουσιαστικό, μετρήσιμο και χρήσιμο έργο προς όφελος της κοινωνίας.» Ωστόσο, έδωσε συγχαρητήρια στην ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία ολοκλήρωσε την απαιτητική και συνάμα άκρως σημαντική έρευνα που διαφωτίζει πολυδιάστατες πτυχές του θεσμού του Πατρινού Καρναβαλιού, ο οποίος εκτός από πολιτιστικός αποδεικνύεται μία διοργάνωση εξωστρέφειας με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Τέλος, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Θεόδωρο Λουλούδη καθώς και τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την πρωτοβουλία αλλά και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, επιβεβαιώνοντας την αξία της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης ο κ. Λαβίδας, η κ. Καρανικόλα, καθώς και ο κ. Φρούντζος προσέγγισαν το θέμα της μελέτης με τις παρουσιάσεις τους.

Ολοκληρώθηκε το Συνέδριο ΕΠΙ ΓΗΣ V

Την Τετάρτη 28 Μαΐου 2025 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου ΕΠΙ ΓΗΣ V, που διοργανώθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Ilis του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Aldemar Olympian Village στη Σκαφιδιά Ηλείας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε στη συνδιοργάνωσή του. Πρόκειται για ένα Συνέδριο, το οποίο είναι αφιερωμένο στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας με πλούσια ατζέντα εργασιών αντίστοιχης θεματολογίας που αφορά τη βιωσιμότητα, την καινοτομία, τη γεωργία καθώς και την επιχειρηματικότητα του κλάδου.

Line – UP του 3ου UP Fm Festival από τον UP Fm 103,7 , Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών | 29-30.05.2025

https://upfm.upatras.gr/

Φοιτητικό Bazaar Βιβλίου | 15–31 Μαΐου 2025

Οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών, με το νέο εμπλουτισμένο και ανανεωμένο επιστημονικά εκδοτικό τους πρόγραμμα, στηρίζουν έμπρακτα τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών και τους ενθαρρύνουν να γνωριστούμε καλύτερα, προσφέροντας έκπτωση σε όλους τους τίτλους 50% στο Φοιτητικό Βazaar βιβλίου μας, το οποίο ξεκινάει την Πέμπτη 15 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 31 Μαΐου.

Μαζί με κάθε αγορά μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν τον νέο κατάλογο των εκδόσεων, το νέο ενημερωτικό μας δελτίο με νέες κυκλοφορίες και εκδηλώσεις, καθώς επίσης και ένα φοιτητικό σημειωματάριο.

Θα μας βρείτε στον πρώτο όροφο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την κ. Κωστοπούλου για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλ. 2610. 969649, ενώ περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας.

https://publications.upatras.gr , [email protected] , https://www.facebook.com/publications.upatras

https://publications.upatras.gr/el/announces/175



Για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος | Πέμπτη 5 Ιουνίου 2025

