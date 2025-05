Στην ημερίδα της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας το Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΘΕΜΕΛΙΟ παρουσιάζοντας το πρόγραμμα "Βιώσιμη Πόλη"

Το Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΘΕΜΕΛΙΟ συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε η Δ.Δ.Ε. Αχαΐας μαζί με άλλα σχολεία της περιοχής. Οι μαθητές παρουσίασαν το πρόγραμμα «Βιώσιμη Πόλη» και μοιράστηκαν ιδέες για το πώς μπορεί να γίνει η πόλη μας πιο ανθρώπινη, προσβάσιμη και οικολογικά υπεύθυνη.

Οι μαθητές του γυμνασίου παρουσίασαν:

– Την επίσκεψη στην έκθεση μελετών για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας

– Το διαδραστικό παιχνίδι πόλης «Unlock the City – Ο Χαμένος Θησαυρός», με γρίφους, ρόλους και στόχο τη βιώσιμη πολεοδομία

– Την εκπαιδευτική πεζοπορία στο Άνω Καστρίτσι με σύνδεση στην τοπική ιστορία και κληρονομιά

– Την προβολή του ντοκιμαντέρ “Ice and the Sky”, ως αφορμή για συζήτηση για την κλιματική κρίση

Το πρόγραμμά του σχολείου έλαβε πολύ θετικά σχόλια για την αισιόδοξη, δημιουργική και ρεαλιστική του ματιά στο περιβαλλοντικό ζήτημα.

Η ημερίδα περιλάμβανε ακόμη εισήγηση από τον Καθηγητή Φυσικής κ. Ανδρέα Καζαντζίδη για την υπερθέρμανση του πλανήτη, καθώς και ανοιχτή συζήτηση με μαθητές για την κλιματική κρίση.

Η διοίκηση του σχολείου ευχαριστεί θερμά την κ. Ιωάννα Παπαϊωάννου για την πρόσκληση και την άψογη διοργάνωση, το προσωπικό του ΜΕΤ για τη φιλοξενία και όλα τα συμμετέχοντα σχολεία για τον δημιουργικό διάλογο.

Περισσότερο απ’ όλα, ευχαριστεί τους μαθητές και τις μαθήτριές του σχοελίου για τη φαντασία, τη συνεργασία και τη δέσμευσή τους. Ήταν μια μέρα γεμάτη γνώση, έμπνευση και προτάσεις για μια πόλη που αξίζει να ζούμε.