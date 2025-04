Κορινθία: Η μαρτυρία του δασκάλου χορού της 19χρονης φοιτήτριας από τα Ιωάννινα που βρέθηκε νεκρή

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν εντοπίστηκε νεκρή σε κατασκηνωτικό χώρο στην Κορινθία η Μαριλένα, η 19χρονη φοιτήτρια από τα Ιωάννινα, περιέγραψε ο δάσκαλος χορού που ήταν μαζί της και την βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με όσα είπε στο MEGA ο ίδιος μαζί με άλλα πέντε άτομα - ανάμεσά τους και η άτυχη Μαριλένα - είχαν πάει το προηγούμενο βράδυ σε πάρτι.

«Φύγαμε από το πάρτι 4-4:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Χόρεψε η κοπέλα, ήταν όλα μια χαρά. Μας είχε ζητήσει να μην την ξυπνήσουμε για το πρωινο. Οι υπόλοιποι στις 9:30 βάλαμε ξυπνητήρι. Έτσι το πρωί εμείς ήμασταν με τους φακούς από τα κινητά για να μην την ξυπνήσουμε. Δεν την πλησιάσαμε καθόλου εκείνη την ώρα. Όπως αποδείχθηκε είχε ήδη γίνει το κακό» ξεκίνησε την περιγραφή ο δάσκαλος χορού της φοιτήτριας.

Σύμφωνα με τον ίδιο «φάγαμε το πρωινό, γύρισα πρώτος στο δωμάτιο για να πάω τουαλέτα, 11 είχα μάθημα. Επέστρεψαν και οι τρεις κοπέλες στο δωμάτιο με σβηστά φώτα. Τους είπα να ξυπνήσουν την Μαριλένα αφού στις 11 είχαμε μάθημα. Άνοιξα την πόρτα, τράβηξα και την κουρτίνα να μπει το φως. Άρχισα να φωνάζω "one, two, three, ξεκίνησε το μάθημα". Δεν αντιδρούσε».

Περιγράφοντας τι ακολούθησε είπε «την σκούντησα. Τίποτα. Την ξεσκέπασα να δούμε αν κουνιέται, η κοιλιά της, την είδαμε ακίνητη. Της πιάσαμε το λαιμό, δεν είχε σφυγμό, πιάνω το χέρι της, ήταν ήδη σε νεκρική ακαμψία. Σηκώθηκε όλο το σώμα μαζί, οι κοπέλες σοκαρίστηκαν. Πήγα τρέχοντας στη ρεσεψιόν όπου υπήρχε διασώστης. Ήρθε αμέσως κι εγώ ενημέρωσα τους διοργανωτές του φεστιβάλ. Έτρεξα κατευθείαν σε κάποιον που να ξέρει».

Κατά την περιγραφή του δασκάλου χορού της 19χρονης, «ο διασώστης μας είπε ότι ήταν σχεδόν 4 ώρες νεκρή γιατί ήταν σε νεκρική ακαμψία. Ήρθε ασθενοφόρο, άργησε αρκετά, το κορίτσι ήταν ήδη νεκρό».

«Ως δάσκαλος να σας πω, πως δεν ζητάμε κάποιο χαρτί γιατρού για τον χορό, δεν προβλέπεται. Ο χορός είναι σαν να περπατάς, δεν ανεβάζεις παλμούς σε επικίνδυνο σημείο. Ξέραμε ότι η κοπέλα είχε κάποια επιληπτικά θέματα, είχε πάθει κάποια στιγμή κρίση και μέσα στη σχολή. Μας είχε πει ότι θα ξυπνήσει το πρωί γιατί έπαιρνε κάποια αγωγή. Σηκώθηκε, πήρε την αγωγή και μετά ξανακοιμήθηκε. Κάπου εκεί κοντά, πρέπει να ‘έφυγε’» κατέληξε για την άτυχη Μαριλένα ο δάσκαλος χορού που τη βρήκε νεκρή.