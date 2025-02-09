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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11-2-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡ. ΚΟΚΚΑΛΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 66

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ :  ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ & ΡΕΝΑ ΚΟΚΚΑΛΗ,

ΦΑΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΗΛΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 89)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΧΡ. ΡΟΥΓΚΑΛΑ

(ΕΤΩΝ 78)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΛΑΪΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΕΝΕΤΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ     ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΕΛΕΜΕΝΗ
(ΕΤΩΝ 63)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 10/2/2025 & ώρα 11 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: Βασιλική Μελεμένη
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: Βασιλική Μελεμένη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Μαριέττα & Αλέκος Κοτσώρης Γιώτα & Γεώργιος Γρηγορόπουλος
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. - FAX: 2610 316106.

ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΑΡΜΑΡΑ

ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 81)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΝΙΚΟΣ & ΓΙΑΝΝΑ ,

ΜΑΡΙΑ & ΚΙΜΩΝΑΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔ. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ

ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ
Ο ΘΕΙΟΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΤΣΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟ

ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΜΙΤΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΡΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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