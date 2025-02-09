Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11-2-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡ. ΚΟΚΚΑΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 66
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ & ΡΕΝΑ ΚΟΚΚΑΛΗ,
ΦΑΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΗΛΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 89)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΧΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΧΡ. ΡΟΥΓΚΑΛΑ
(ΕΤΩΝ 78)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΛΑΪΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΕΝΕΤΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΕΛΕΜΕΝΗ
(ΕΤΩΝ 63)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 10/2/2025 & ώρα 11 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ: Βασιλική Μελεμένη
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: Βασιλική Μελεμένη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Μαριέττα & Αλέκος Κοτσώρης Γιώτα & Γεώργιος Γρηγορόπουλος
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. - FAX: 2610 316106.
ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΜΑΡΜΑΡΑ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 81)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 4:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΝΙΚΟΣ & ΓΙΑΝΝΑ ,
ΜΑΡΙΑ & ΚΙΜΩΝΑΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔ. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΘΟΥΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ
Ο ΘΕΙΟΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΤΣΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΜΙΤΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΡΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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