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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 2 και την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA 

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ  

ΑΝΔΡΕΑ  ΓΕΩΡΓ. ΓΑΛΑΝΗ

(ΕΤΩΝ 74)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΙ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΛΑΝΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΡΟΥΛΑ ΓΑΛΑΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΘΕΟΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΑΜΑΛΙΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΠΕΡΡΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΟ ΝΙΚ. ΦΛΩΡΑΤΟ

ΕΤΩΝ 70

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΠΙΝΙΚΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΛΕΚΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΛΩΡΑΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΜΑΡΙΑΝΑ,ΝΙΚΟΛΑΣ,ΜΑΡΙΖΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

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