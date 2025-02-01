Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 2 και την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΑΛΑΝΗ
(ΕΤΩΝ 74)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΙ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΛΑΝΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΡΟΥΛΑ ΓΑΛΑΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΘΕΟΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΑΜΑΛΙΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΠΕΡΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ ΝΙΚ. ΦΛΩΡΑΤΟ
ΕΤΩΝ 70
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-2-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΠΙΝΙΚΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,ΑΛΕΚΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΛΩΡΑΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΜΑΡΙΑΝΑ,ΝΙΚΟΛΑΣ,ΜΑΡΙΖΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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