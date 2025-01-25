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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26-1-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 / 1 / 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΕΪΚΩΝ Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΠΙΡΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ,ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΓΥΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/1/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ

Ο ΥΙΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΣΚΑΜΠΑΡΔΟΝΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ, ΑΡΕΤΗ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΑΛΕΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΤΩΝ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 / 1 / 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

TΟN     ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ     ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ    ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ     ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ

ΕΤΩΝ   83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ

ΤΗΝ   ΚΥΡΙΑΚΗ   26 – 1 – 2025   ΚΑΙ    ΩΡΑ   11.30  Π.Μ. ΑΠΟ   ΤΟΝ   ΙΕΡΟ  ΝΑΟ    ΑΓΙΟΥ    ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΑΙΑΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ  ΚΑΙ  ΗΛΙΑΣ  ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ  ΚΑΙ  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ  ΚΑΙ  ΟΛΓΑ  ΜΟΣΧΟΒΟΥ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΛΙΝΑ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ   ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ     ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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