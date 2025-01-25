Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26-1-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 / 1 / 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΕΪΚΩΝ Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΠΙΡΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ,ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΓΥΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/1/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ
Ο ΥΙΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΣΚΑΜΠΑΡΔΟΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ, ΑΡΕΤΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΑΛΕΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΤΩΝ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 / 1 / 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
TΟN ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 – 1 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΑΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΑΙ ΟΛΓΑ ΜΟΣΧΟΒΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΛΙΝΑ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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