Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2025

Φαρμακεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
14:30 - 17:30 μμ
ΝΤΖΕΛΒΕ ΡΟΥΜΠΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΛΥΚΟΚΑΝΕΛΛΟΥ ΖΩΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 34 - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΝΤΖΕΛΒΕ ΡΟΥΜΠΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
02:00 - 08:30
ΛΥΚΟΚΑΝΕΛΛΟΥ ΖΩΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 34 - ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
14:30-17:30 & 21:00-08:30
ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
14:30-17:30 & 21:00-22:30
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ-ΓΚΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610-525.313
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
14:30-17:30
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
14:30-17:30 & 21:00-22:30
ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΤΗΛ. 2610-911.416
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
14:30-17:30 & 21:00-22:30
ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 1 ΚΡΗΝΗ ΤΗΛ.: 2610-580147
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
14:30-17:30 & 21:00-22:30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
14:30-17:30
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935
Διευρυμένο ωράριο
Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΚΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 309 - ΒΟΤΣΗ
ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 37 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ)
ΚΩΣΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 40 & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 351 - ΤΣΑΜΑΔΟΥ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑKΗ 132 - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 10
Σ.Φ. ΝΤΖΕΛΒΕ ΡΟΥΜΠΙΝΑ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΠΝΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 31 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 479 - ΙΕΡΟΘΕΟΥ
ΣΙΑΜΟΥ ΖΩΗ
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 126 ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝ. ΣΤΑΔ.
ΚΟΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 94 & ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 36 & ΑΡΑΤΟΥ - ΠΛ.ΟΛΓΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133 ΑΓΥΙΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 52 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61 (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ)
ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 118 - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 34 - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΛΚΙΣ
Σ.Φ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΛΙΑΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Σ.Φ. ΚΟΤΣΙΡΙΛΟΥ Δ. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Ο.Ε.
ΕΡΜΟΥ 38 - Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΝΙΑΣ 6
ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171 Κ. ΣΥΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ
Σ.Φ. ΠΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΑΠΑ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 189 - ΒΟΤΣΑΡΗ
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΣ 42 - ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΙΩΝΙΑΣ 88 - ΠΟΝΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 - ΡΑΔΙΝΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 435 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 139 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
ΜΠΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 46
Σ.Φ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ Μ. Ο.Ε.
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16
ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 151 - ΓΟΥΝΑΡΗ
Σ.Φ. ΓΙΑΜΑ Α. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90
Σ.Φ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 30 ΛΑΓΓΟΥΡΑ
Σ.Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58
ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ - ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Δευ. & Τετ. : 08.30 - 21.00 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛ/ΛΟΣ (ΣΤΟΑ)
Δευ. & Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 08.30 - 14.30 Σαβ. : 9.30 - 14.30
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 265 & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δευ. - Παρ. : 8.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00
ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΤΡΟΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL)
Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.00 - 21.00 Τετ. : 8.30 - 14.30 Σαβ. : 9.00 - 14.30
Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00
ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ
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