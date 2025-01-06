Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΥΓΕΡΟΥ
(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 93)
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 7/1/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Ο σύζυγος: Λεωνίδας Αυγέρος
Τα παιδιά της: Γεωργία & Γεώργιος Αυγέρος, Θεοδώρα & Παναγιώτης Γκανιάτσης
Οι αδελφοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124,
e-mail: [email protected]
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Κηδεία
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΝΙΤΣΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ
(ΕΤΩΝ 89)
Θανόντα, κηδεύουμε Την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 11:00 από τον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Περιβόλας Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Νέου Σουλίου
Η σορός θα βρίσκεται στον ναό στις 10.30 πμ
Τα αδέλφια του: ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞ.ΜΠΟΝΕΛΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ.ΠΑΝΙΤΣΑ
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΦΡΑΓΚΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟ}
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 / 1 / 25
& ΩΡΑ 1:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (Β') ΚΟΙΜΗΤΉΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ :
•ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
•ΦΩΤΕΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
☆ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ☆
ΝΟΤΑΡΑ •31• ΠΑΤΡΑ
2610 430141•6937 009978•
6989 381813
ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΌΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
Κηδεύουμε την Τρίτη 7-1-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΜΕΝΙΟΣ & ΤΟΥΛΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΑΝΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΜΑΤΣΑΓΚΟΥ
ΕΤΩΝ 61
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ,
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΙΚΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΙΚΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑ
{ ΕΤΩΝ 96 }
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025
& ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΟΥΛΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ( ΤΣΕΒΗ) (χήρα) ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Τρίτη 7-1-2025 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΟΥΚΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ < ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ >
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΩΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΤΡΙΝΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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