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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΥΓΕΡΟΥ

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 93)

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 7/1/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Ο σύζυγος: Λεωνίδας Αυγέρος

Τα παιδιά της: Γεωργία & Γεώργιος Αυγέρος, Θεοδώρα & Παναγιώτης Γκανιάτσης

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124,

e-mail: [email protected]

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Κηδεία

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΡΗΣΤΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΝΙΤΣΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ

(ΕΤΩΝ 89)

Θανόντα, κηδεύουμε Την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2025 και ώρα 11:00 από τον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Περιβόλας Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Νέου Σουλίου

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό στις 10.30 πμ

Τα αδέλφια του: ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΑΛΕΞ.ΜΠΟΝΕΛΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ.ΠΑΝΙΤΣΑ

Οι λοιποί συγγενείς

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΦΡΑΓΚΟΥ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ,

ΘΕΟΔΩΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ,

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ   ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟ}

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 / 1 / 25
& ΩΡΑ 1:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (Β') ΚΟΙΜΗΤΉΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΡΒΑΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ :
•ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
•ΦΩΤΕΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ - ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

☆ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ☆
ΝΟΤΑΡΑ •31• ΠΑΤΡΑ
2610 430141•6937 009978•
6989 381813
ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΌΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ

Κηδεύουμε την Τρίτη   7-1-2025  &  ώρα 11 π. μ.  από τον Ιερό Ναό  Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΜΕΝΙΟΣ & ΤΟΥΛΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΑΝΤΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ      ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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 ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΜΑΤΣΑΓΚΟΥ

ΕΤΩΝ 61

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

 ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ,

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΙΚΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΙΚΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑ

{ ΕΤΩΝ 96 }

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

& ΩΡΑ 11 ΠΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΟΥΛΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ         ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ( ΤΣΕΒΗ) (χήρα) ΔΗΜΟΥ  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ    92

Κηδεύουμε την Τρίτη   7-1-2025  &  ώρα 4  μ. μ.  από τον Ιερό Ναό  Παναγίας  Αλεξιωτίσσης  Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΟΥΚΑ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ < ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ >

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΔΙΟΝ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-1-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΩΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΤΡΙΝΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ  ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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