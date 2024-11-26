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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 27-11-2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΑΔΕΛΦΗ, ΘΕΙΑ & ΓΙΑΓΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ

ΕΤΩΝ 98

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2024 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΕΛΠΙΔΑ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ,

ΕΥΓΕΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΡΑΣ,

ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΥΙΟ,

ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 56

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 /11 / 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η ΚΟΡΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΧΗΡΑ ΔΗΜ.) ΜΠΕΚΙΡΗ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ

ΠΟΛΥΤΙΜΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΥΠΕΡ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜ. ΣΙΝΟΥ

(ΕΤΩΝ 94)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΑΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΗΛΙΑΣ & ΑΡΧΟΝΤΩ ΣΙΝΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΙΝΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΚΟΥΤΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΝΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΦΩΤΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΙΝΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ.  ΜΠΑΛΑΣΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑ

ΕΤΩΝ 65

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΪΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΟΦΙΑ ΣΚΟΝΔΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑ, ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ

ΟΙ    ΑΔΕΛΦΟΙ     ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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