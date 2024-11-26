Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 27-11-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΑΔΕΛΦΗ, ΘΕΙΑ & ΓΙΑΓΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ
ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2024 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΕΛΠΙΔΑ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ,
ΕΥΓΕΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΡΑΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΥΙΟ,
ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 56
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 /11 / 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Η ΚΟΡΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΧΗΡΑ ΔΗΜ.) ΜΠΕΚΙΡΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΥΠΕΡ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜ. ΣΙΝΟΥ
(ΕΤΩΝ 94)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΑΙ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΗΛΙΑΣ & ΑΡΧΟΝΤΩ ΣΙΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΚΟΥΤΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΝΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΦΩΤΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΙΝΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΛΑΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑ
ΕΤΩΝ 65
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΪΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΟΦΙΑ ΣΚΟΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑ, ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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