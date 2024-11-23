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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 24 και τη Δευτέρα 25-11-2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ   ΧΡΗΣΤ. ΚΑΦΕΝΤΖΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 54

ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΑΙΝΑ) ΑΧΑΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ  ΤΕΚΝΑ:  ΜΑΡΙΑ ,ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

 ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΦΕΝΤΖΗ,

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΙΔΗΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ         ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΠΑΤΡΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108 ΤΗΛ. 6944 269704

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΡ. ΝΑΤΣΗ

(ΕΤΩΝ 91)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΛΙΤΣΑ (χήρα) ΣΩΚΡ. ΓΙΩΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΤΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΧΡ. ΓΙΩΤΗ

ΕΛΕΝΗ  (χήρα) ΧΡ. ΓΙΩΤΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΤΣΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ     ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΕΛΕΤΩΝ  Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ

ΦΡΑΝΤΖΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ  ΚΛΑΟΥΣ  15,  ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ  2610 336 825 ΚΙΝ. 6949713524 -6973794448.

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