Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 24 και τη Δευτέρα 25-11-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΚΑΦΕΝΤΖΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΤΩΝ 54
ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΑΙΝΑ) ΑΧΑΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΜΑΡΙΑ ,ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΦΕΝΤΖΗ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΙΔΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΠΑΤΡΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108 ΤΗΛ. 6944 269704
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΡ. ΝΑΤΣΗ
(ΕΤΩΝ 91)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΛΙΤΣΑ (χήρα) ΣΩΚΡ. ΓΙΩΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΤΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΧΡ. ΓΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΓΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΤΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 15, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ 2610 336 825 ΚΙΝ. 6949713524 -6973794448.
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