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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Τετάρτη 20 και Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Τετάρ...

Κηδείες

 

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΔΑΜ ΠΑΝ. ΚΑΡΥΤΙΝΟ

Ετών 83

Κηδεύουμε την Τετάρτη 20/11/2024 και ώρα 3μμ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Μύλων (Μπεγουλακίου) Πατρών

Η σύζυγος: Ασημίνα

Τα παιδιά του: Παναγιώτης, Παρασκευή

Τα ανίψια του Οι λοιποι συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

https://www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ

 ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓ. ΝΤΑΛΑΠΑ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 / 11 / 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΝΤΑΛΑΠΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ,ΑΣΠΑΣΙΑ & ΣΥΛΛΑΪΔΟΣ,ΜΑΡΙΑ

 ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ   ΜΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΧΗΡΑ   ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΡΟΥΛΙΑ

ΕΤΩΝ  84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ  20 - 11 - 2024  ΚΑΙ  ΩΡΑ  3.30 Μ.Μ. ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ  ΜΕΤΑΞΙΑ   ΖΑΡΟΥΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ  ΖΑΡΟΥΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  &  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΖΑΡΟΥΛΙΑ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ  ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣ. ΡΟΥΜΑΝΟ

(ΕΤΩΝ 76)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/11/2024 & ΩΡΑ 15.00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 


ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος

Ευβοίας 184, Πάτρα.

Τηλ. επικοιν. 2610 426787, 6973 698 042, 690 6611060.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΡΦΗ κ ΘΕΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-11-2024 & ΩΡΑ 14:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κ ΣΤΕΛΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ κ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ κ ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΝΗ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΚΥΛΙΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,  ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΓΑΝΙΑ, ΕΛΕΝΗ κ ΔΗΜΟΣ ΣΙΑΧΟΣ,                                 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165  Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357

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