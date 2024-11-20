Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν Τετάρτη 20 και Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2024

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΔΑΜ ΠΑΝ. ΚΑΡΥΤΙΝΟ
Ετών 83
Κηδεύουμε την Τετάρτη 20/11/2024 και ώρα 3μμ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Μύλων (Μπεγουλακίου) Πατρών
Η σύζυγος: Ασημίνα
Τα παιδιά του: Παναγιώτης, Παρασκευή
Τα ανίψια του Οι λοιποι συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓ. ΝΤΑΛΑΠΑ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 / 11 / 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΝΤΑΛΑΠΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ,ΑΣΠΑΣΙΑ & ΣΥΛΛΑΪΔΟΣ,ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΡΟΥΛΙΑ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 - 11 - 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑ ΖΑΡΟΥΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΡΟΥΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΡΟΥΛΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣ. ΡΟΥΜΑΝΟ
(ΕΤΩΝ 76)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/11/2024 & ΩΡΑ 15.00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος
Ευβοίας 184, Πάτρα.
Τηλ. επικοιν. 2610 426787, 6973 698 042, 690 6611060.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΡΦΗ κ ΘΕΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-11-2024 & ΩΡΑ 14:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κ ΣΤΕΛΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ κ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ κ ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΝΗ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΚΥΛΙΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΓΑΝΙΑ, ΕΛΕΝΗ κ ΔΗΜΟΣ ΣΙΑΧΟΣ,
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
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