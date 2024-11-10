Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 11 και την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2024

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓ. ΖΑΡΟΥΛΙΑ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 – 11– 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.30 Π.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΙΒΑΛΟ
ΕΤΩΝ 52
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 / 11 / 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:15 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΓΙΩΤΑ ΣΠΑΝΟΥ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( ΧΗΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ) ΓΚΙΒΑΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΜΙΝΤΖΑ
ΕΤΩΝ 94
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-11-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΙΝΤΖΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΖΩΗ χηρα ΑΝΑΣΤ. ΠΑΤΤΑΚΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΑ χηρα ΔΗΜ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ,ΑΝΤΩΝΙΑ χηρα ΦΩΤ. ΡΑΠΤΗ,ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ,ΜΑΡΙΑ χηρα ΙΩΑΝ, ΤΣΕΚΟΥΡΑ,ΕΛΕΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ
OI EΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΡΤΣΩΝΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12/11/2024 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΤΣΩΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΑΡΤΣΩΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΑΝΑΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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