Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 24 έως και 30 Οκτωβρίου 2024

"Venom: The Last Dance - Venom: Η Τελευταία Πράξη"

"Πώς να Σώσετε έναν Μάγο - How to Save the Immortal"

Αίθουσα 5 στις 17.30 μόνο το σαββατοκύριακο & τη Δευτέρα (μεταγλωττισμένο)



"Η Γιούκου και το Λουλούδι των Ιμαλαΐων - Yuku and the Flower of the Himalayas"

Βραβευμένο ευρωπαϊκό animation φιλμ σε σκηνοθεσία Rémi Durin, Άρνοντ Ντέμινκ.

Ένα μικροκαμωμένο μα θαρραλέο ποντικάκι αποφασίζει να εγκαταλείψει την ασφάλεια της φωλιάς του και να κάνει ένα περιπετειώδες ταξίδι, έτσι ώστε να σώσει τη γιαγιά της που βρίσκεται στην κορυφή των Ιμαλαΐων.

Διανομή από την Weird Wave.

Διάρκεια: 62 λεπτά.

Πρόκειται για συμπαραγωγή Γαλλίας, Ελβετίας και Βελγίου.