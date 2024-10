Από την Πέμπτη 24-10 και στην Πάτρα το φιλμ "Venom: Η Τελευταία Πράξη" με τον Τομ Χάρντι

Aυτή την Πέμπτη 24-10-2024 κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες της χώρας μας η ταινία «Venom: Η Τελευταία Πράξη - Venom: The Last Dance» σε σενάριο και σκηνοθεσία της 50χρονης Λονδρέζας Kelly Marcel.

Στο στόρι της ταινίας συνεργάστηκε και ο 47χρονος πρωταγωνιστής της, Tom Hardy.

Ο χαρισματικός Tom Hardy επιστρέφει λοιπόν στον ρόλο του Venom, ενός από τους πιο γνωστούς και περίπλοκους χαρακτήρες του κόμικ σύμπαντος της Marvel, για την τελευταία ταινία της τριλογίας.

Όλοι καταδιώκουν τον Eddie και τον Venom. Κυνηγημένοι και από τους δύο κόσμους τους και με την κατάσταση να δυσκολεύει πολύ, το δίδυμο αναγκάζεται να πάρει μια καταστροφική απόφαση που θα ρίξει την αυλαία στην τελευταία πράξη του Venom και του Eddie.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Kelly Marcel.

Εκτός του Tom Hardy, παίζουν οι Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham.

Η ταινία είναι βασισμένη στα Marvel Comics. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το φιλμ «Venom: Η Τελευταία Πράξη - Venom: The Last Dance» με φημολογούμενο μπάτζετ 110 εκατ. δολάρια βγαίνει στις 25 Οκτωβρίου.

Η Kelly Marcel είχε γράψει το σενάριο του «Fifty Shades of Grey» (2015), του 1ου «Venom» (2018) αλλά και του σίκουελ «Venom: Let There Be Carnage» (2021).

Με το «Venom: The Last Dance» (2024), όπως διαβάσαμε, κάνει & το σκηνοθετικό της ντεμπούτο.

Το 1ο «Venom» σε σκηνοθεσία Ruben Fleischer, είχε παιχθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο του 2018 & είχε κάνει παγκόσμιες εισπράξεις 856 εκατ. δολάρια! Το «Venom: Let There Be Carnage» το 2021 σε σκηνοθεσία του Andy Serkis είχε πάει χαμηλότερα στα σχεδόν 507 εκατ. δολάρια εισπράξεις.