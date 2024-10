Το παιδικό ανιμέισον φιλμ «Πώς να Σώσετε Έναν Μάγο» από 24-10 και στην Πάτρα

Η παιδική ανιμέισον ταινία από τη Ρωσία με τίτλο «Πώς να Σώσετε έναν Μάγο - How to Save the Immortal» σε σκηνοθεσία Ρόμαν Αρτέμιεφ, κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή από τη Rosebud.21, την Πέμπτη 24-10 και απ’ όσο είδαμε, θα παιχθεί και στην Πάτρα.

Αυτό το Halloween, μπορείς να γίνεις και εσύ ανίκητος! Μερικές φορές όμως θα πρέπει να περιμένεις μερικούς… αιώνες όπως θα μάθετε στη νέα, γεμάτη περιπέτεια και χιούμορ ταινία κινουμένων σχεδίων «Πώς να Σώσετε Έναν Μάγο»!

Σενάριο: Ρόμαν Αρτέμιεφ, Τζένρικ Νεμπόλσιν

Διάρκεια: 76 λεπτά.

Διανομή: Rosebud .21.

Ο αιώνια νέος -και πάντα κομψός- Ξεροκόκαλος ο Αθάνατος προσπαθεί να βρει το ταίρι του εδώ και τριακόσια χρόνια. Άλλοτε εκφοβίζει τις πριγκίπισσες κι άλλοτε τις μεταμορφώνει σε βατράχια, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν έχει κάνει το φλερτ αποτελεσματικότερο για τον Ξεροκόκαλο.

Από την άλλη, το μόνο που κάνει η πανέμορφη Μπάρμπαρα η Γενναία είναι να πολεμάει στην αρένα επίδοξους μνηστήρες, που την επιθυμούν είτε για την ομορφιά της, είτε για την πλούσια κληρονομιά της.

Η Μπάρμπαρα αρχίζει να κινδυνεύει, όταν ο βασιλιάς Φακής βάζει στόχο να την παντρευτεί με αθέμιτα μέσα κι επιστρατεύει τον Ξεροκόκαλο για να εκτελέσει το πανούργο σχέδιό του. Μόνο που ο βασιλιάς Φακής δεν υπολόγισε πως ο έρωτας μπορεί να ζωντανέψει την ψυχρή καρδιά του Ξεροκόκαλου.

Ήρθε η ώρα να δείτε έναν κλασικό «κακό»… με άλλο μάτι, στη νέα αυτή ταινία κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια, που αποτελεί ένα συνδυασμό ρομαντικής κομεντί, κωμωδίας και ανατρεπτικού παραμυθιού! «Θα έλεγα ότι έχουμε τον ιδανικό συνδυασμό χιούμορ, μαγείας και ρομαντισμού», λέει ο σκηνοθέτης Ρόμαν Αρτέμιεφ. «Όσον αφορά το μαγικό στοιχείο, ο κεντρικός χαρακτήρας είναι ένα σκοτεινό πλάσμα. Προσωπικά, μου αρέσουν οι αντι-ήρωες. Δεν είναι όλα μαύρα ή άσπρα. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις… Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να εξερευνάς πώς διαμορφώθηκε ένας χαρακτήρας και τι συνέβαλε στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του».

Η ταινία όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου, είναι πλούσια σε λαογραφικά και μυθολογικά στοιχεία, καθώς οι συντελεστές έκαναν ενδελεχή έρευνα πριν τη δημιουργία της δικής τους ιστορίας. Όπως εξηγεί ο Αρτέμιεφ, «τα παραμύθια είναι κομμένες ή επεξεργασμένες εκδοχές μύθων, που έχουν ξεχαστεί. Γι' αυτό οι ήρωες των παραμυθιών ενίοτε στερούνται κινήτρου ή λογικής - είναι από τα στοιχεία που έχουν μείνει εκτός. Ο μύθος έχει ξεχαστεί. Οι τελετουργίες έχουν ξεχαστεί. Εμείς θελήσαμε να εμβαθύνουμε στη λαογραφία και στον μύθο όχι επειδή έπρεπε, αλλά επειδή ήταν ενδιαφέρον. Ο καθένας από εμάς δημιουργεί τον δικό του μύθο. Το κάνουμε αυτό κάθε στιγμή. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει την ιστορία μας μοναδική: παρουσιάζουμε τους ήρωές μας ακριβώς όπως τους μυθολογικούς χαρακτήρες, ανατρέποντας τα στερεότυπα των παραμυθιών».

Ξεροκόκαλος ο Αθάνατος

Αιώνιος εργένης. Ζει σε ένα τεράστιο κάστρο στα περίχωρα του Μακρινού Βασίλειου. Είναι ψηλός, λεπτός και ίσως να ήταν αρκετά ελκυστικός, αν δεν είχε ένα θανατηφόρα χλωμό πρόσωπο και ψυχρή συμπεριφορά.

Στον ελεύθερο του χρόνο, του αρέσει να τραγουδάει όπερα και ερμηνεύει σχεδόν άψογα άριες από την όπερα «Ο Δαίμονας» του Ρουμπινστάιν. Επίσης, ασχολείται και με τη γλυπτική, βρίσκοντας διέξοδο για τη μοναξιά του στην τέχνη.

«Πάντα μου άρεσαν οι αντι-ήρωες», εξηγεί ο Ρόμαν Αρτέμιεφ, «είναι πολύ πιο ενδιαφέροντες. Θέλω να καταλαβαίνω τι παρακινεί τις πράξεις τους. Ο Ξεροκόκαλος ο Αθάνατος έγινε το επίκεντρο της ιστορίας μας και προσπαθήσαμε να τον παρουσιάσουμε με έναν άλλον τρόπο, αφού ψάξαμε σχολαστικά διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων λαογραφικών κειμένων, για να εξηγήσουμε τους λόγους της απομόνωσής του μετά τη μακρά, μάταιη «αναζήτηση» νύφης. Ο Ξεροκόκαλος είναι πικραμένος και απόμακρος, aλλά ως ήρωας ζει και εξελίσσεται παράλληλα με την ιστορία. Ο Ξεροκόκαλος έχει πολλά κοινά όχι μόνο με το νεανικό κοινό, αλλά και με τους ενήλικες, κυρίως για το ιδιαίτερο χιούμορ του. Είναι ένας σύνθετος χαρακτήρας: τα μάτια του αντανακλούν τον πόνο και τη θλίψη κάθε ανθρώπου που έχει νιώσει την απόρριψη. Αλλά δεν είναι ο απόλυτος κακός της ιστορίας μας.»

Μπάρμπαρα

Μια δίκαιη νεαρή κοπέλα, με ηθικές αρχές που δεν παραβιάζει ποτέ και σε καμία περίπτωση. Ισχυρογνώμων χαρακτήρας με αξιοσημείωτη δύναμη και δυναμισμό.

Θέτει τον όρο ότι θα παντρευτεί μόνο τον ατρόμητο άντρα που μπορεί να τη νικήσει στη μάχη – αλλά δεν έχει χάσει ούτε μία μονομαχία! Ανοίγει την καρδιά της στη παραμάνα της, την Αγκάθα, η οποία έγινε έμπιστη φίλη και κηδεμόνας της μετά το θάνατο των γονιών της. Η Μπάρμπαρα γνωρίζει την αξία της, αλλά μερικές φορές γίνεται υπερβολικά αλαζονική, κι άλλες φορές το μυαλό της πετάει στα σύννεφα…

«Για τη Μπάρμπαρα, συνδυάσαμε χαρακτηριστικά των σύγχρονων νεαρών κοριτσιών και των γυναικών από τα παλαιά ρωσικά παραμύθια. Έχει πυγμή και ξέρει ακριβώς τι θέλει. Παραδόξως, έχει πιο ‘αρρενωπές’ ιδιότητες από τον Ξεροκόκαλο», εξηγεί ο Ρόμαν Αρτέμιεφ. «Θέλαμε να παρουσιάσουμε την Μπάρμπαρα ως ανεξάρτητη φεμινίστρια του Μακρινού Βασιλείου. Ψάχνει για κάποιον ισάξιό της. Η Μπάρμπαρα βλέπει μια πλευρά του Ξεροκόκαλου, που κανείς άλλος δεν μπόρεσε να διακρίνει».