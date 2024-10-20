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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 21-10-2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΩΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝ. ΛΑΛΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 78

Κηδεύουμε την Δευτέρα 21-10-2024 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.

Η σύζυγος: Αθηνά

Τα παιδιά του: Ιωάννης και Ελεάνα, Παναγιώτης και Σωτηρία, Ελευθέριος και Αναστασία, Ευσταθία

Τα εγγόνια του: Αθηνά, Λουκία, Χρήστος, Αθηνά

 Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ

ΕΤΩΝ 100

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21-10-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΟΛΓΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΡΩΝΗΣ,

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ,

ΓΙΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΙΣ 11 Π.Μ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΑΓΓ. ΛΟΤΣΑΡΗ

ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21-10-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 µ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΟΤΣΑΡΗ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ,ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΝΤΟΝΤΗ

 ΕΤΩΝ  82

Κηδεύουμε  την Δευτέρα  21-10-2024  & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό  Αγίου Γεωργίου Ιτεών.  

Η  ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παραλίας Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΟΝΤΗ

ΑΝΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖΑΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΛΑΣ

 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΝΙΚΟΣ & ΒΑΣΩ, ΣΠΥΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ     ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151

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 ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ & ΘΕΙΑ

MAΡΙΑ ΣΥΖ. ΔΗΜ. ΠΑΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ 77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 / 10 / 2024  ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ AΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β! ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:45 Μ.Μ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΔΡΙΑΝΗ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΤΤΑΣ

ΕΛΕΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΡΕΝΑ & ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΩΝΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΙΨΙΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΕ

ΕΤΩΝ 74

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21/10/2024 & ΩΡΑ 10:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ  ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΘΕΟΔΩΡΑ,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΝΙΚΗΤΑΣ,

ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΠΑΥΛΟΣ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΑΣΕΜΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΕΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ                     ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

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