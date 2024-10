Το πρόγραμμα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 10 έως και 16-10-2024

To φιλμ είναι μία δυνατή ιστορία αυτογνωσίας, μία συναρπαστική μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην τεχνολογία και τη φύση και μία συγκινητική εξερεύνηση του τι σημαίνει να είσαι ζωντανός και συνδεδεμένος με όλα τα έμβια όντα.

Στην πρωτότυπη, αγγλόφωνη κόπια του "Ατίθασου Ρομπότ", τις φωνές τους χαρίζουν διάσημοι ηθοποιοί όπως η οσκαρική Λουπίτα Νιόνγκο ("12 Χρόνια Σκλάβος"), ο Πέδρο Πασκάλ ("The Mandalorian"), η βραβευμένη με Έμι Κάθριν Ο’Χαρα και ο βετεράνος Μπιλ Νάι ("Αισθάνομαι Ζωντανός").

"Το Ατίθασο Ρομπότ - The Wild Robot"

"My Hero Academia: You're Next"

"Η Ώρα της Σιωπής - The Silent Hour"

Αίθουσα 8 στις 20.50 και στις 22.50 καθημερινά

"Bagman"

Φιλμ τρόμου διάρκειας 93 λεπτών με τους Αντόνια Τόμας, Στίβεν Κρι και τον 38χρονο Βρετανό ηθοποιό Σαμ Κλάφλιν, γνωστό στο κοινό από ταινίες όπως η συγκινητική κομεντί "Me Before You".

Σκηνοθεσία: Κολμ Μακάρθι.

Όταν μια απαίσια απειλή από την παιδική του ηλικία επιστρέφει για να τον στοιχειώσει, ένας πατέρας αγωνίζεται απεγνωσμένα ενάντια στον βαθύτερο εσωτερικό φόβο του.

Μόνο που αυτή τη φορά, ο αγώνας δεν είναι για τον εαυτό του. Είναι για την οικογένειά του.

Στη σκοτεινή ταινία τρόμου "Bagman", μια οικογένεια βρίσκεται παγιδευμένη σε έναν εφιάλτη καθώς την κυνηγάει ένα κακόβουλο, μυθικό πλάσμα. Για αιώνες και σε όλους τους πολιτισμούς, οι γονείς έχουν προειδοποιήσει τα παιδιά τους για τον θρυλικό Bagman, ο οποίος αρπάζει αθώα παιδιά και τα χώνει στην ποταπή, σαπισμένη τσάντα του – για να μην τα βρει ποτέ κανείς.

H ταινία έχει ξεκινήσει να προβάλλεται στο εξωτερικό.