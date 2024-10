Από 10-10 στις Ελληνικές αίθουσες τα φιλμ "Bagman" και "Η Ώρα της Σιωπής"

Δύο ταινίες διανομής της Σπέντζος Φιλμ θα βγουν στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη 10-10-2024.

Η πρώτη είναι το φιλμ τρόμου «Bagman», διάρκειας 93 λεπτών με τους Αντόνια Τόμας, Στίβεν Κρι και τον 38χρονο Βρετανό ηθοποιό Σαμ Κλάφλιν, γνωστό στο κοινό από ταινίες όπως η συγκινητική κομεντί "Me Before You".

Σκηνοθεσία: Κολμ Μακάρθι.

Όταν μια απαίσια απειλή από την παιδική του ηλικία επιστρέφει για να τον στοιχειώσει, ένας πατέρας αγωνίζεται απεγνωσμένα ενάντια στον βαθύτερο εσωτερικό φόβο του.

Μόνο που αυτή τη φορά, ο αγώνας δεν είναι για τον εαυτό του. Είναι για την οικογένειά του.

Στη σκοτεινή ταινία τρόμου BAGMAN, μια οικογένεια βρίσκεται παγιδευμένη σε έναν εφιάλτη καθώς την κυνηγάει ένα κακόβουλο, μυθικό πλάσμα. Για αιώνες και σε όλους τους πολιτισμούς, οι γονείς έχουν προειδοποιήσει τα παιδιά τους για τον θρυλικό Bagman, ο οποίος αρπάζει αθώα παιδιά και τα χώνει στην ποταπή, σαπισμένη τσάντα του – για να μην τα βρει ποτέ κανείς.

Ο Πάτρικ ΜακΚί (Σαμ Κλάφλιν) διέφυγε από μια τέτοια συνάντηση ως αγόρι, αλλά του άφησε έντονα σημάδια σε όλη του την ενηλικίωση. Τώρα, ο βασανιστής της παιδικής ηλικίας του Πάτρικ επέστρεψε, απειλώντας την ασφάλεια της συζύγου του Καρίνα (Αντόνια Τόμας) και του γιου του Τζέικ (Καρέλ Βίνσεντ Ρόντεν).

Το «Bagman» βγήκε στις Αμερικάνικες αίθουσες στις 27-9-2024.

Επίσης 10 Οκτωβρίου στη χώρα μας βγαίνει το φιλμ «Η Ώρα της σιωπής – The Silent Hour» διάρκειας 110 λεπτών, σε σκηνοθεσία Brad Anderson και σενάριο Dan Hall.

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Joel Kinnaman, Mark Strong, Sandra Mae Frank, Mekhi Phifer.