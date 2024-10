Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 3 έως και 9 Οκτωβρίου 2024

Διανομή από την The Film Group.

Το «Speak No Evil» αποτελεί την αγγλόφωνη διασκευή (ριμέικ) ενός Δανέζικου θρίλερ του 2022 που είχε σκηνοθετήσει ο Christian Tafdrup και είχε κάνει πρεμιέρα στο 38ο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου - Sundance Film Festival. Στο ριμέικ του James Watkins πρωταγωνιστεί ο 45χρονος Τζέιμς ΜακΑβόι της «Εξιλέωσης», του «The Conspirator» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και του «Διχασμένου».

Φιλμ ψυχολογικού τρόμου σε σκηνοθεσία του Βρετανού Τζέιμς Γουάτκινς - James Watkins, κυρίως γνωστού για τη δουλειά του στα «Eden Lake» και «The Woman in Black».

"Κραυγή Σιωπής - Speak No Evil"

Αίθουσα 8 στις 21.15 καθημερινά

"Τελειώνει με Εμάς - It Ends with Us"

Κοινωνικοδραματικό φιλμ με πρωταγωνίστρια την ταλαντούχα Μπλέικ Λάιβλι που έχει κάνει παγκόσμια εμπορική επιτυχία με τις εισπράξεις να έχουν φτάσει τα 340,5 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το boxofficemojo.

Διανομή από την Feelgood.

Σκηνοθεσία: Τζάστιν Μπαλντόνι

Παίζουν η Μπλέικ Λάιβλι, ο 40χρονος Τζάστιν Μπαλντόνι που υπογράφει & τη σκηνοθεσία, και ο Μπράντον Σκλέναρ, η Τζένι Σλέιτ, ο Hasan Minhaj, ο Kevin McKidd, κ.α.

Σενάριο: Κρίστι Χολ, Κολίν Χούβερ βασισμένο στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Κολίν Χούβερ.

Το «Τελειώνει με Εμάς» που είναι το πρώτο μυθιστόρημα της Colleen Hoover που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία της Lily Bloom (Blake Lively), μιας γυναίκας που ξεπερνά μια τραυματική παιδική ηλικία για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στη Βοστόνη και να κυνηγήσει το όνειρο της ζωής της να ανοίξει τη δική της επιχείρηση. Μια τυχαία συνάντηση με τον γοητευτικό νευροχειρουργό Ryle Kincaid (Justin Baldoni) πυροδοτεί μια έντονη σχέση, αλλά καθώς οι δυο τους ερωτεύονται βαθιά, η Lily αρχίζει να βλέπει πλευρές του Ryle που της θυμίζουν τη σχέση των γονιών της. Όταν ο πρώτος έρωτας της Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), ξαφνικά μπαίνει ξανά στη ζωή της, η σχέση της με τον Ryle ανατρέπεται και η Lily συνειδητοποιεί ότι πρέπει να μάθει να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις για να κάνει μια αδύνατη επιλογή για το μέλλον της.

Στη χώρα μας η ταινία σε 5 εβδομάδες προβολής έχει αγγίξει τα 161.223 εισιτήρια.