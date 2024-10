Στην κορυφή του Αμερικάνικου box office το παιδικό φιλμ "Το Ατίθασο Ρομπότ" - Από 10-10 στην Ελλάδα

Στην κορυφή του Αμερικάνικου box office βρέθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο, η παιδική ανιμίεσον ταινία της Universal Pictures,"The Wild Robot - Το Ατίθασο Ρομπότ" με εισπράξεις 35,8 εκατ. δολαρίων συν ακόμη 18,2 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο.

Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Tanweer, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2024 και την περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

H DreamWorks Animation παρουσιάζει λοιπόν μία νέα κινηματογραφική μεταφορά βασισμένη στο αγαπημένο, βραβευμένο και #1 στη λίστα των μπεστ σέλερ των New York Times, “The Wild Robot” του συγγραφέα Πίτερ Μπράουν.

Η επική περιπέτεια ακολουθεί το ταξίδι ενός ρομπότ -σειρά ROZZUM μονάδα 7134, εν συντομία Ρόζι- που ναυαγεί σε ένα ακατοίκητο νησί και πρέπει να προσαρμοστεί στο αφιλόξενο περιβάλλον, ενώ σταδιακά χτίζει σχέσεις με τα ζώα στο νησί και γίνεται ο θετός γονιός ενός ορφανού χηνόπουλου.

Στο Ατίθασο Ρομπότ πρωταγωνιστεί με τη φωνή της η βραβευμένη με Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου Λουπίτα Νιόνγκο (Εμείς, σειρά ταινιών Black Panther) στον ρόλο του ρομπότ Ρόζι. Ο υποψήφιος για Emmy και Χρυσή Σφαίρα Πέδρο Πασκάλ (The Last of Us, The Mandalorian) υποδύεται μία αρσενική αλεπού. Η βραβευμένη με Emmy Κάθριν Ο’Χάρα (Schitt’s Creek, Σκυλίσια ζωή) είναι ένα πόσουμ. Ο υποψήφιος για Όσκαρ Μπιλ Νάι (Αισθάνομαι ζωντνός, Αγάπη είναι…) παίζει μία χήνα. Ο Κιτ Κόνορ (Heartstopper, Rocketman) είναι ένα χηνόπουλο και η υποψήφια για Όσκαρ Στέφανι Σου (Τα πάντα όλα, The Fall Guy) είναι η Βόντρα, ένα άλλο ρομπότ που θα διασταυρωθεί με τη ζωή της Ρόζι στο νησί.

Η ταινία φιλοξενεί επίσης τη φωνή του βραβευμένου με Emmy, ινδάλματος Μαρκ Χάμιλ (σειρά ταινιών Ο Πόλεμος των Άστρων), του Μάτ Μπέρι (What We Do in the Shadows, σειρά ταινιών Μπομπ Σφουγγαράκης) και του βραβευμένου με Χρυσή Σφαίρα και υποψήφιου για Emmy Βινγκ Ρέιμς (ταινίες Επικίνδυνη αποστολή, Pulp Fiction).

Η ταινία όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, είναι μία δυνατή ιστορία αυτογνωσίας, μία συναρπαστική μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην τεχνολογία και τη φύση και μία συγκινητική εξερεύνηση του τι σημαίνει να είσαι ζωντανός και συνδεδεμένος με όλα τα έμβια όντα. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Κρις Σάντερς—ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης των Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας, Οι Κρουντς της DreamWorks Animation και του Λίλο και Στίτς της Disney.

Την παραγωγή ανέλαβε ο Τζεφ Χέρμαν (Αρχηγός από κούνια 2: Οικογενειακή υπόθεση της DreamWorks Animation, συμπαραγωγός των ταινιών Kung Fu Panda).