Καταφθάνει 14-11 στις Ελληνικές αίθουσες η πολυαναμενόμενη ταινία "Μονομάχος II"

Το διαφημιστικό πόστερ φιγουράρει ήδη στη Βέσο Μάρε και μας προιδεάζει για την πολυαναμενόμενη ταινία του ερχόμενου χειμώνα, το φιλμ σε σκηνοθεσία του θρυλικού, 86χρονου Βρετανού σκηνοθέτη Ridley Scott, «Μονομάχος II -Gladiator II», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στην χώρα μας στις 14 Νοεμβρίου 2024 σε διανομή της Feelgood ταυτόχρονα με την έξοδο του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις Αμερικάνικες αίθουσες η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 22-11.

Ο ακούραστος και ακατάβλητος Ρίντλει Σκοτ είχε σκηνοθετήσει και τον «Μονομάχο» του 2000 που στην Πάτρα είχε παιχθεί στο τότε σινέ Ιντεάλ της Αγ. Νικολάου. Ο «Μονομάχος» του 2000 ήταν μία τεράστια εισπρακτική επιτυχία (πάνω από 465 εκατ. δολάρια παγκοσμίως) ενώ κέρδισε και 5 βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα τους της καλύτερης ταινίας και του α’ ανδρικού ρόλου – Ράσελ Κρόου.

Ο Ρίντλει Σκοτ, 24 χρόνια μετά, συνεχίζει το επικό ταξίδι της εξουσίας, της ίντριγκας και της εκδίκησης που διαδραματίζεται στην Αρχαία Ρώμη. Χρόνια αφότου έγινε μάρτυρας του θανάτου του αξιοσέβαστου Μάξιμου από τα χέρια του θείου του, ο Λεύκιος (στο ρόλο ο 28χρονος Ιρλανδός ηθοποιός Paul Mescal) αναγκάζεται να εισέλθει στο Κολοσσαίο, αφού η πατρίδα του κατακτήθηκε από τους τυραννικούς αυτοκράτορες που πλέον ηγούνται της Ρώμης.

Γεμάτος οργή και με το μέλλον της αυτοκρατορίας να διακυβεύεται, ο Λεύκιος πρέπει να ανατρέξει στο παρελθόν του για να βρει τη δύναμη να επιστρέψει η δόξα στο λαό της Ρώμης.

Στο «Gladiator II» ο 49χρονος Χιλιανός ηθοποιός Pedro Pascal υποδύεται τον Ρωμαίο Στρατηγό Marcus Acacius.

Σκηνοθεσία: Ridley Scott (Άλιεν, Βlade Runner, Θέλμα και Λουίζ, Black Hawk Down, The Last Duel, Ναπολέων, House of Gucci).

Σενάριο: David Scarpa.

Ο Ρίντλει Σκοτ έχει προταθεί 3 φορές για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.