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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 1η και το Σάββατο 3 Αυγούστου 2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡ. ΣΠΥΡ. ΓΚΙΝΟΥ

(ΕΤΩΝ 85)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 & ΩΡΑ 10:30 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΝΝΑ ΓΚΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΝΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡ. ΣΤΕΦ. ΓΚΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

    Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ

ΕΤΩΝ 76

ΘΑΝΟΝΤΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1/8/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΠΑΡΑΛΙΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΥΛΒΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ, ΖΩΗ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ, ΜΑΡΙΑ & ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ  

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1-8-2024 & ΩΡΑ 13:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΝΗ, ΛΟΥΚΙΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ κ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ   Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 697573035.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΙΣΤ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ

ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ,

ΑΡΙΣΤΕΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ,

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΨΑΛΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΨΑΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ     

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΑΝ. ΛΟΗ

(ΕΤΩΝ 47)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο Φιλόπτωχο ταμείου του ΙΝ Αγ. Παρασκευής

Η ΜΗΤΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΛΟΗ

Η ΓΙΑΓΙΑ: ΚΩΣΤΟΥΛΑ (χήρα) ΒΑΚΡΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΕΛΕΝΗ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ

ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

(ΕΤΩΝ 76)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 4:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΓΙΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ     

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 65)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 & ΩΡΑ 12 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΠΠΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Αμφιλοχία: Η βαρκαρόλα θα γεμίσει χρώματα και μελωδίες την παραλία στις 4 Αυγούστου

Πάτρα: Στις 9-9 η φετινή φιλανθρωπικού χαρακτήρα συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως

Από την Πέμπτη 1-8 στις Ελληνικές αίθουσες η Γαλλική κωμωδία "Τύχη να σου Πετύχει"

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