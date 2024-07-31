Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 1η και το Σάββατο 3 Αυγούστου 2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡ. ΣΠΥΡ. ΓΚΙΝΟΥ
(ΕΤΩΝ 85)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 & ΩΡΑ 10:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΝΑ ΓΚΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΝΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡ. ΣΤΕΦ. ΓΚΙΝΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ
ΕΤΩΝ 76
ΘΑΝΟΝΤΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1/8/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΠΑΡΑΛΙΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΥΛΒΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ, ΖΩΗ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ, ΜΑΡΙΑ & ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1-8-2024 & ΩΡΑ 13:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΝΗ, ΛΟΥΚΙΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ κ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 697573035.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΙΣΤ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1-8-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ,
ΑΡΙΣΤΕΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΨΑΛΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΨΑΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΑΝ. ΛΟΗ
(ΕΤΩΝ 47)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο Φιλόπτωχο ταμείου του ΙΝ Αγ. Παρασκευής
Η ΜΗΤΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΛΟΗ
Η ΓΙΑΓΙΑ: ΚΩΣΤΟΥΛΑ (χήρα) ΒΑΚΡΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΕΛΕΝΗ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ
ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
(ΕΤΩΝ 76)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 4:30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ο ΓΙΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 65)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 & ΩΡΑ 12 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΠΠΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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