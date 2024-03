Πάρις Χίλτον: Birthday party στο Λος Αντζελες με αστραφτερό mini dress Celia Kritharioti

Η πασίγνωστη επιχειρηματίας, dj και γόνος της γνωστής οικογενείας Hilton, έκλεισε τα 43 ντυμένη από το διεθνούς φήμης ελληνικό brand Celia Kritharioti.

Συγκεκριμένα φόρεσε ένα super glam mini dress, ολοκέντητο με κρύσταλλα και πέτρες. Μια δημιουργία σε πολύ κοντό μήκος με πλούσια μανίκια, ντραπέ λεπτομέρεια και ασορτί γόβες.

To θεαματικό πάρτι της Πάρις Χίλτον είχε ροζ σκηνικό και διάσημες καλεσμένες. Χάιντι Κλουμ, Ντέμι Λοβάτο, Μέγκαν θρι Στάλιον, Bebe Rexha, Ρέμπελ Γουίλσον αλλά και ο φωτογράφος Nτέιβιντ Λασαπέλ έσπευσαν να της ευχηθούν και να γιορτάσουν μαζί της. Δεν έλειψαν η μητέρα, ο σύζυγος, η αδελφή της και αμέτρητα λευκά μπαλάκια για… βουτιές. To Harpers Bazaar αποκαλεί τη βραδιά ένα από τα «hottest events of the year». Η Πάρις μάλιστα αναφέρθηκε στην Ελληνίδα σχεδιάστρια στις φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας δημόσιο «ευχαριστώ».

Δείτε την.