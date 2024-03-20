Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 21 και την Παρασκευή 22-3-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά & θεία
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΖ. ΔΗΜ. ΓΡΑΨΑ
ΕΤΩΝ: 95
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 21-3-2024 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοίμησης Θεοτόκου Οβρυάς Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Δημήτριος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αγγελική Γράψα, Ιωάννης & Φωτεινή Γράψα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα & γιαγιά
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΣΥΖ. ΜΑΡ. ΛΟΥΚΕΡΗ
ΕΤΩΝ: 70
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 21-3-2024 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α΄κοιμητήριο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Μάριος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αργύρης & Σταυρούλα, Νικόλαος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κατερίνα, Στέλλα, Μάριος, Ευάγγελος
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝ. ΤΖΗΡΙΤΗ
ΕΤΩΝ 42
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-3-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΩΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ)
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΤΖΗΡΙΤΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΗΛΙΑΣ ΤΖΗΡΙΤΗΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
ETΩN 88
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 22-3-24 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΛΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΘΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
EΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-3-2024 & ΩΡΑ 15:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΔΟΚΙΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΧΑΜΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κ ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΧΡΥΣΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΕΤΗ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΓΑΝΙΑ, ΕΛΕΝΗ κ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΙΑΧΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΥΡΤΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΥΡΤΣΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ κ ΣΟΥΛΑ ΒΟΥΡΤΣΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΖΩΗ ΒΟΥΡΤΣΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
------------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr