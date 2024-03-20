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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 21 και την Παρασκευή 22-3-2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά & θεία  

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΖ. ΔΗΜ. ΓΡΑΨΑ

ΕΤΩΝ: 95

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 21-3-2024 και ώρα 11.00 π.μ.  από τον Ιερό Ναό Κοίμησης Θεοτόκου Οβρυάς Πατρών. 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Δημήτριος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αγγελική Γράψα, Ιωάννης & Φωτεινή Γράψα

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ   

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ   

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ   

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα & γιαγιά  

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΣΥΖ. ΜΑΡ. ΛΟΥΚΕΡΗ

ΕΤΩΝ: 70

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 21-3-2024 και ώρα 3.00 μ.μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α΄κοιμητήριο Πατρών. 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Μάριος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αργύρης & Σταυρούλα, Νικόλαος

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: Κατερίνα, Στέλλα, Μάριος, Ευάγγελος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΠΑΝ. ΤΖΗΡΙΤΗ

ΕΤΩΝ 42

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-3-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΩΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ)

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ :  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΤΖΗΡΙΤΗ,

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΗΛΙΑΣ ΤΖΗΡΙΤΗΣ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον   πολυαγαπημένο  μας

ΙΩΑΝΝΗ  ΑΝΔΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

ETΩN   88

Θανόντα  κηδεύουμε την Παρασκευή  22-3-24 & ώρα  3 μ.  μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄  Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΛΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο  ΑΔΕΛΦΟΣ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΘΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

EΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-3-2024 & ΩΡΑ 15:00 μ.μ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΔΟΚΙΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΧΑΜΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κ ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΧΡΥΣΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΕΤΗ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΓΑΝΙΑ, ΕΛΕΝΗ κ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΙΑΧΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΥΡΤΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΥΡΤΣΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ κ ΣΟΥΛΑ ΒΟΥΡΤΣΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΖΩΗ ΒΟΥΡΤΣΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ  Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

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