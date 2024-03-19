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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 20-3-2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΤ. ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ

(ΕΤΩΝ 74)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΦΑΙΔΡΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ

ΕΥΓΕΝΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ

ΑΘΗΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΚΩΝ/ΝΑ χήρα ΣΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ετών 76

Κηδεύουμε την Τετάρτη 20-3-2024 και ώρα 2 μμ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών

Τα παιδιά της : Αδαμαντία, Αλέξης

Η αδελφή της: Αγγελική Λαγουμιτζή

Τα εξαδέλφια της   

Τα ανίψια της   

Οι λοιποί συγγενείς

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

https://www.tsantarliotis.gr/

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΞΥΛΟΥΡΓΟ

(ΕΤΩΝ 87)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ  ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΜΑΡΙΑ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΣΙΠΡΑ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ) - ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3/2024 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΕΥΘ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι 

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 

κιν 6932318103 

fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΟ

ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:00

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΥΦΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΟΥΦΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΣΚΟΥΦΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΥΠΕΡ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ

* ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΙΩΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΟ

ETΩN   76
 
Θανόντα  κηδεύουμε την Τετάρτη 20-3-24 & ώρα  2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΦΑΙΔΡΑ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΛΕΚΟ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-3-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΠΗΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΛΑΜΠΡΙΑΝΝΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Στο νοσοκομείο δυο υπάλληλοι των ΕΛΤΑ στο Μπουρνάζι - Εκτέθηκαν σε φάκελο με φιαλίδια

Η στιγμή που ο 55χρονος επιτίθεται στον μάγειρα για το μπαγιάτικο κοντοσούβλι

Πάτρα: Εγκαινιάζεται η έκθεση του Μάνου Ποντικάκη στο Αρχαιολογικό Μουσείο

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