Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 20-3-2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΤ. ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ
(ΕΤΩΝ 74)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΦΑΙΔΡΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΝ/ΝΑ χήρα ΣΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Ετών 76
Κηδεύουμε την Τετάρτη 20-3-2024 και ώρα 2 μμ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών
Τα παιδιά της : Αδαμαντία, Αλέξης
Η αδελφή της: Αγγελική Λαγουμιτζή
Τα εξαδέλφια της
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΞΥΛΟΥΡΓΟ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΡΙΑ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΣΙΠΡΑ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ) - ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3/2024 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΛΕΝΗ (ΧΗΡΑ) ΕΥΘ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΑΔΕΛΦΟ & ΘΕΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΟ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:00
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΥΦΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΟΥΦΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΣΚΟΥΦΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΥΠΕΡ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ
* ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΟ
ETΩN 76
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 20-3-24 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΦΑΙΔΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΚΟ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-3-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΠΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΛΑΜΠΡΙΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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