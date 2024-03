Όσκαρ 2024: Συγκινητικό το αφιέρωμα In Memoriam αν και υπήρξαν παραλείψεις

Στο βίντεο που συνδυάστηκε στο μεγαλύτερο μέρος του με live performance του Ιταλού τενόρου Andrea Boccelli και του γιου του, Matteo, που τραγούδησαν το “Time to Say Goodbye”, είδαμε πρόσωπα όπως των ηθοποιών Ryan O’Neal, Tom Wilkinson, Jane Birkin, Richard Roundtree, Glenda Jackson, Τζούλιαν Σαντς, Carl Weathers, Άλαν Άρκιν, Μichael Gambon, σκηνοθετών όπως οι William Friedkin και Norman Jewison, του συνθέτη Ρουίτσι Σακαμότο - Ryuichi Sakamoto που είχε εμφανιστεί και σε ένα ρόλο στον τιμημένο με 9 Όσκαρ, «Τελευταίο Αυτοκράτορα», του Matthew Perry από τα αγαπημένα τηλεοπτικά «Φιλαράκια», αλλά και του τραγουδιστή, ηθοποιού & ακτιβιστή Χάρι Μπελαφόντε & της σούπερ σταρ της μουσικής, της Τίνα Τέρνερ με την οποία και έκλεισε το φετινό In Memoriam.

Ωστόσο όπως επισήμανε το variety, υπήρξαν και απουσίες από την υπόμνηση με κάποια πλάνα στο αφιέρωμα όπως των Treat Williams, Angus Cloud του τηλεοπτικού “Euphoria”, Lance Reddick, Norman Lear (σεναριογράφος επιτυχημένων σειρών όπως All in the Family, Maude, Sanford and Son τη δεκαετία του '70), Burt Young, Ron Cephas Jones, Suzanne Somers και Terence Davies. Tα ονόματα των περισσοτέρων από τους προαναφερθέντες εμφανίστηκαν απλά σ’ ένα συγκεντρωτικό πίνακα στο τέλος του βίντεο.

Επίσης δεν είδαμε πλάνο (φωτογραφία) του δικού μας διεθνή ηθοποιού με καριέρα τη δεκαετία του ’80 στο Χόλιγουντ, Σπύρου Φωκά που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο.