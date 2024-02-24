Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 25 και τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΑΛΕΞ. ΤΡΑΠΑΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΗΤΤΑ
ΕΤΩΝ 90
Θανούσα, κηδεύουμε την Κυριακή 25/2/2024 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Μπεγουλακίου Πατρών.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΑΠΑΛΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 1:30 μ.μ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
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KΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-2-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ & ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΨΑΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΣΟΦΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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Κηδεία
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΣΠΑΛΙΑΡΑ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 - 2 - 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.00 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΑΛΙΑΡΕΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.00 Μ.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΑΛΙΑΡΕΪΚΩΝ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ ΚΑΙ ΘΕΙΟ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩ ΔΑΒΕΤΑ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣKΕΥΗΣ ΚΑΓΚΑΔΙ ΑΧΑΙΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ UΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11:30 Π.Μ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑ ΔΑΒΕΤΑ
ΝΤΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΠΩΛΙΝΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ- ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ.
ΤΗΛ. 26230 73685 - ΚΙΝ 6948 463343 - 6989 383129.
parazafeirisfunerals.gr - email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΗ
(ΕΤΩΝ 96 )
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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