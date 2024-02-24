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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 25 και τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΑΛΕΞ. ΤΡΑΠΑΛΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΗΤΤΑ

ΕΤΩΝ 90

Θανούσα, κηδεύουμε την Κυριακή 25/2/2024 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Μπεγουλακίου Πατρών.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΑΠΑΛΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 1:30 μ.μ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986944494.

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KΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΔ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-2-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :  ΕΥΘΥΜΙΑ & ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΨΑΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΣΟΦΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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Κηδεία

ΤΟΝ    ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ  ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ  ΝΙΚ. ΣΠΑΛΙΑΡΑ

ΕΤΩΝ   93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ

ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ    25 - 2 - 2024     ΚΑΙ     ΩΡΑ  4.00   Μ.Μ.

ΣΤΟΝ      ΙΕΡΟ   ΝΑΟ    ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΠΑΛΙΑΡΕΪΚΩΝ

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ ΣΤΙΣ  3.00 Μ.Μ.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ  :  ΕΥΤΥΧΙΑ

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ  ΧΗΡΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ  ΧΗΡΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΗ  ΧΗΡΑ  ΙΩΑΝΝΗ  ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  &  ΠΑΝΤΑΖΗΣ  ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  &  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΒΡΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΧΗΡΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ                              ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ    ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΝΤΙ  ΣΤΕΦΑΝΩΝ  ΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΑ  ΝΑ  ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ

ΥΠΕΡ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΠΑΛΙΑΡΕΪΚΩΝ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ ΚΑΙ ΘΕΙΟ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩ ΔΑΒΕΤΑ

ΕΤΩΝ 78

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣKΕΥΗΣ ΚΑΓΚΑΔΙ ΑΧΑΙΑΣ. Η ΣΟΡΟΣ UΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11:30 Π.Μ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑ ΔΑΒΕΤΑ

ΝΤΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΠΩΛΙΝΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ

ΠΑΤΡΩΝ- ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ.

ΤΗΛ. 26230 73685 - ΚΙΝ 6948 463343 - 6989 383129.

parazafeirisfunerals.gr - email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΗ

(ΕΤΩΝ 96 )

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΒΕΝΕΤΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

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