To TikTok ανακάλυψε το «mob wife», κόντρα σε minimal και quite luxury

Τις τελευταίες εβδομάδες οι εμμονές με το mimimal και το quite luxury υποχωρούν. Καλούμαστε να φορέσουμε μακριές, φαντεζί γούνες, λεοπάρ πανοφώρια, να χτενιστούμε και να στολιστούμε όπως στα eighties. Εσωτερικά γυρίζουμε πίσω στα στενά looks, που είναι συνήθως μαύρα ελαστικά ή δερμάτινα. Δημοφιλή πρόσωπα στο TikTok καλούν τις γυναίκες να φανούν άτακτες, προκλητικές και επικίνδυνες. Το ντύσιμο της Σάρον Στόουν στο «Casino», η έξοδος της Κένταλ Τζένερ στο Ασπεν με πλούσιο καφέ γουναρικό αποτελούν έμπνευση. Είδαμε και τη «δική μας» Ηλιάνα Παπαγεωργίου με αντίστοιχο look σε κινηματογραφική πρεμιέρα. Τα διεθνή fashion media κάνουν συνεχή δημοσιεύματα για το mob wife style. Tι λέτε;