Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 6 και τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟ
ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
(ΠΑΤΣΑΓΚΟ)
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6/1/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ( ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΧΗΡΑ (ΙΕΡΕΩΣ) ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΚΑΚΚΟΥ
ΚΛΕΩΠΑΣ (ΙΕΡΕΑΣ) & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ & ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ & ΜΙΧΑΕΛΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ & ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 91
Θανούσα κηδεύουμε Σάββατο 6-1-2024 και ώρα 3.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεώργιου στο Καλούσι Ερυμάνθου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμητρα & Ανδρέας Καρύδας
Περικλής & Μαρία Κοσμοπούλου
Βασίλειος & Ελένη Κοσμοπούλου
Παναγιώτα Κοσμοπούλου
Γεωργία & Νικόλαος Σιλαϊδής
Ανδριάνα & Αθανάσιος Κωνσταντακόπουλος
Κωνσταντίνος & Ελένη Κοσμοπούλου,
Ειρήνη Κοσμοπούλου,
Στέλλα & Γεώργιος Ανδρικόπουλος,
Παναγιώτης Κοσμόπουλος.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΧΡΗΣΤ. ΓΚΑΒΟ
ΕΤΩΝ 96
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-1-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΣΠΑΣΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΓΚΑΒΟΥ,
ΗΛΙΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΑΒΟΥ
OI ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΗΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ - ETΩN 75
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 8-1-2024 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ, ΗΛΙΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΥΜΕΩΝ & ΟΛΓΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟ-ΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΝΔΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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