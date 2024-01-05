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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 6 και τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ & ΘΕΙΟ

ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

(ΠΑΤΣΑΓΚΟ)

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6/1/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ( ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΧΗΡΑ (ΙΕΡΕΩΣ) ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΚΑΚΚΟΥ

ΚΛΕΩΠΑΣ (ΙΕΡΕΑΣ) & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ & ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ & ΜΙΧΑΕΛΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΗΜΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

ΙΩΑΝΝΑ & ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΧΗΡΑ  ΝΙΚ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 91

Θανούσα κηδεύουμε Σάββατο 6-1-2024 και ώρα 3.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεώργιου στο Καλούσι Ερυμάνθου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμητρα & Ανδρέας Καρύδας

Περικλής & Μαρία Κοσμοπούλου

Βασίλειος & Ελένη Κοσμοπούλου

Παναγιώτα Κοσμοπούλου

Γεωργία & Νικόλαος Σιλαϊδής

Ανδριάνα & Αθανάσιος Κωνσταντακόπουλος

Κωνσταντίνος & Ελένη Κοσμοπούλου,

Ειρήνη Κοσμοπούλου,

Στέλλα & Γεώργιος Ανδρικόπουλος,

Παναγιώτης Κοσμόπουλος.

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ     

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ   

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΧΡΗΣΤ. ΓΚΑΒΟ

ΕΤΩΝ 96

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-1-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΣΠΑΣΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΓΚΑΒΟΥ,

ΗΛΙΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΑΒΟΥ

OI  ΑΔΕΛΦΟΙ   

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ   ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ   

ΟΙ   ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ  ΗΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ -  ETΩN  75

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα  8-1-2024  & ώρα  2  μ.  μ.    από  τον  Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ, ΗΛΙΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΥΜΕΩΝ & ΟΛΓΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟ-ΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΑΝΔΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ.

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

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