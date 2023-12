Έπεσε η αυλαία του 26ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και της 23ης Camera Zizanio -ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Ακολουθεί η λίστα με τα βραβεία:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / BEST FEATURE FILM

Ξύπνησα με ένα όνειρο / I woke up with a dream, Pablo Solarz, Αργεντινή-Ουρουγουάη / Αrgentina-Uruguay, 76’, 2022

Αυτή η ταινία είναι μοναδική ως προς το θέμα και την ερμηνεία της και αφηγείται την ιστορία του πώς μπορείτε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα, εμπιστευόμενοι τον τρόπο που το κάνετε. Ο κεντρικός χαρακτήρας Feli αφού αντιμετωπίζει το παρελθόν του, βρίσκει το κουράγιο να αντιμετωπίσει τη μητέρα του και να γίνει ο εαυτός του.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / BEST FEATURE FILM DIRECTION

Pablo Solar

Ξύπνησα με ένα όνειρο / I woke up with a dream, Αργεντινή-Ουρουγουάη / Αrgentina-Uruguay, 76’, 2022

Ο σκηνοθέτης της ταινίας με μοναδικό τρόπο συνδυάζει την παλιά παράδοση του θεάτρου με την κινηματογραφική έκφραση. Καθοδηγώντας τους ηθοποιούς και δίνοντάς τους τον χώρο που χρειάζονται, βγάζει τον καλύτερο εαυτό τους.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / BEST FEATURE FILM SCREENPLAY

Zoljargal Purevdash

Μακάρι να ‘πεφτα σε χειμερία νάρκη / If only I could hibernate, Moγγολία-Γαλλία-Ελβετία-Κατάρ / Mongolia-France-Switzerland-Qatar, 98’, 2023

Ο σεναριογράφος κατέβαλε μια επιτυχημένη προσπάθεια για την ανάπτυξη αυτού του πυκνού και καλά δομημένου σεναρίου, καθώς και στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης για τη δύσκολη συνθήκη του πρωταγωνιστή, ο οποίος διχάζεται μεταξύ της ευθύνης προς τα αδέλφια του και τη δική του ζωή.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / BEST CHILD’S PERFORMANCE IN A FEATURE FILM

Hala Zein

Nezouh, O ξεριζωμός / Nezouh, Soudade Kaadan, Ηνωμένο Βασίλειο-Συρία-Γαλλία-Κατάρ / UK-Syria-France-Qatar, 103’, 2022

Η νεαρή ηθοποιός έπεισε την κριτική επιτροπή με τη φυσική, φρέσκια και πρωτότυπη παρουσίασή της και μας έκανε εύκολα να την ακολουθήσουμε στην πραγματικότητά της ανάμεσα στη φρίκη του πολέμου και τη μαγεία της αθώας παιδικής της ηλικίας.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ / BEST SHORT FICTION FILM

Μάγμα / Magma, Luca Meisters, Ολλανδία / Νetherlands, 15', 2023

Η συνειδητοποίηση ότι οι γονείς δεν είναι παντοδύναμοι είναι κάτι που κάθε παιδί περνάει κάποια στιγμή. Για την εννιάχρονη πρωταγωνίστρια αυτής της ταινίας αυτή η στιγμή ήρθε πολύ νωρίς και την έπληξε πολύ σκληρά. Στην Esra, η Luca Meisters δημιούργησε έναν σπουδαίο χαρακτήρα, δυνατό και εύθραυστο ταυτόχρονα, ρεαλιστικό και εύκολο να ταυτιστεί κανείς. Η κριτική επιτροπή ήταν εξαιρετικά εντυπωσιασμένη από τη σύνθεση αυτού του μοναδικού χαρακτήρα, καθώς και από την εντυπωσιακή υποκριτική. Η γυναικεία οργή είναι ένα συναίσθημα που δεν βλέπουμε τόσο συχνά στον κινηματογράφο, πόσο μάλλον σε παιδικές ταινίες.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ANIMATION

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ANIMATION / BEST ANIMATED SHORT FILM

Η χήνα / The Goose, Jan Mika, Czech Republic-France, 2023

Ως κριτική επιτροπή, αντιμετωπίσαμε το δύσκολο έργο να επιλέξουμε ένα μόνο από αυτά τα 19 όμορφα έργα κινουμένων σχεδίων. Η διαδικασία κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν, αλλά τελικά καταλήξαμε συλλογικά σε μια κοινή απόφαση για ένα animation που ήταν ξεκάθαρο στο σημείο και κατάφερε να ξεχωρίσει για την αφήγησή του και την ικανότητά του να έχει απήχηση σε όλες τις ηλικίες. Ο σκηνοθέτης δημιούργησε επιδέξια μια συναρπαστική αφήγηση χρησιμοποιώντας μια οπτική προσέγγιση, εμποτισμένη με κωμωδία και ένα γλυκόπικρο αίσθημα.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / BEST FEATURE DOCUMENTARY

Νεοσσοί / Fledglings, Lidia Duda, Πολωνία / Poland, 84’, 2022

Για τη βαθιά συγκινητική και συμπονετική απεικόνιση της ζωής των παιδιών με προβλήματα όρασης, με αξιοσημείωτη οικειότητα, βάθος και αντικειμενικότητα που καθιστά δυνατή τη συμπάθεια των νεαρών θεατών.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / BEST FEATURE DOCUMENTARY DIRECTOR

Αν είσαι άντρας / If you are a man, Simon Panay, Γαλλία-Μπουρκίνα Φάσο / France-Burkina Faso, 76’, 2022

O Simon Panay, δημιουργεί μια συγκλονιστική και περίπλοκη απεικόνιση του ήρωά του, χρησιμοποιεί επιδέξια την ευαίσθητη κάμερα, ενώ υπερασπίζεται το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού στην εκπαίδευση.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ & ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / BEST SHORT & MEDIUM LENGTH DOCUMENTARY AWARD

Αβτόνα / Αvt’une, Αni Grigoryan, Αρμενία / Armenia, 26’, 2022

Εξερευνώντας τόσο τον φανταστικό όσο και τον πραγματικό κόσμο ενός αρμένιου χωριατόπαιδου, η ταινία προσφέρει μια πρωτότυπη άποψη για τον πλούτο της αρμενικής κουλτούρας μέσα από ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό ύφος.

ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ / SPECIAL PRIZES

ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΚΛΕ / GREEK FILM CLUBS’ ASSOCIATION AWARD

Μπαουρίνα Σαλού / Bauryna Salu, Askhat Kuchinchirekov, Καζακστάν / Kazakhstan, 106’, 2023

Για την αποτύπωση με ρεαλισμό και ευαισθησία ενός διαφορετικού πολιτισμού και ιδιαίτερα για την ανάγλυφη καταγραφή ενός χαρακτηριστικού νομαδικού εθίμου και των συνεπειών του στον ψυχισμό των παιδιών, λόγω της αναγκαστικής αποσύνδεσής τους από τους γονείς τους.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΚΚ / GREEK FILM CRITICS ASSOCIATION AWARD

Μακάρι να ‘πεφτα σε χειμερία νάρκη / If only I could hibernate, Zoljargal Purevdash, Moγγολία-Γαλλία-Ελβετία-Κατάρ / Mongolia-France-Switzerland-Qatar, 98’, 2023

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ» / HELLENIC PARLIAMENT “HUMAN VALUES” AWARD

Μπαουρίνα Σαλού / Bauryna Salu, Askhat Kuchinchirekov, Καζακστάν / Kazakhstan, 106’, 2023

Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής απονέμει το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε μια βιωματική ταινία ενηλικίωσης ενός 12χρονου αγοριού που ενώ μεγάλωσε με τη γιαγιά του μακριά από τους γονείς του, σύμφωνα με ένα παλιό νομαδικό έθιμο, προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει την οικογενειακή θαλπωρή και την πατρική αποδοχή.

ΒΡΑΒΕΙΟ CIFEJ / CIFEJ PRIZE

Μακάρι να ‘πεφτα σε χειμερία νάρκη / If only I could hibernate, Zoljargal Purevdash, Moγγολία-Γαλλία-Ελβετία-Κατάρ / Mongolia-France-Switzerland-Qatar, 98’, 2023

Η ταινία αυτή ανοίγει ένα παράθυρο σε έναν κόσμο όπου τα παιδιά πρέπει να υπομείνουν δύσκολες καταστάσεις και να μάθουν πώς να επιβιώνουν σε έναν κόσμο διχασμένο ανάμεσα στον παραδοσιακό και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ψάχνοντας παράλληλα να βρουν τη δική τους ταυτότητα.

ΒΡΑΒΕΙΟ ECFA ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / ECFA FEATURE FILM AWARD

Πιτσιρίκια / Juniors, Hugo Thomas, Γαλλία / France, 95’, 2022

Μας άρεσε αυτή η ταινία λόγω του σοβαρού θέματος ενός ψέματος που πηγαίνει σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που επιδιώκεται και παρουσιάζεται με κάποια ελαφρότητα. Βρίσκεται πάντα στο πλευρό των πρωταγωνιστών της και είναι πειστική στην ηθοποιία, την κινηματογράφηση και το soundtrack.

ΒΡΑΒΕΙΟ ECFA ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / ECFA SHORT FILM AWARD

Λιμνούλα / Pond, Lena von Döhren, Eva Rust, Eλβετία / Switzerland, 9', 2023

Μετά από μια σειρά ταινιών μικρού μήκους με ένα μικρό πουλί, ελπίζαμε να δούμε περισσότερα από αυτή την σκηνοθέτρια - και με αυτή την ταινία το πετύχαμε! Έχει πραγματικό αντίκτυπο από την πρώτη φορά που την παρακολουθείτε - αλλά στη συνέχεια μπορείτε να την παρακολουθήσετε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και να την απολαύσετε το ίδιο. Το εξαιρετικό ηχητικό τοπίο προσθέτει περισσότερα από ένα στρώμα στην ταινία, με κάθε χαρακτήρα να έχει τους δικούς του ιδιαίτερους ήχους, καθώς και εντυπωσιακό σχεδιασμό. Με το πολύ χιουμοριστικό της μήνυμα για τη φιλία, τη νέα οικογένεια και την κοινότητα, αυτή η ταινία απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα κοινά.

ΒΡΑΒΕΙΟ ECFA ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ / ECFA DOCUMENTARY AWARD

Φτερωτοί κολυμβητές / Swimming with wings, Daphna Awardish Golan, Ολλανδία-Ισραήλ / Netherlands-Israel, 11’, 2023

Για τη δημιουργία ενός παιχνιδιάρικου, ζωντανού κινούμενου σχεδίου, που χρησιμοποιεί μια παραμυθένια μεταφορά για να αφηγηθεί όμορφα τις εμπειρίες της μετανάστευσης και της ένταξης για το νεανικό κοινό.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ / CHILDREN’S JURIES UP TO 12 YEARS OLD

ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / BEST FEATURE FILM

Μεγάλα όνειρα / Big Dreams, Daniel Pánek, Czech Republic, 2023

Για την όμορφη ιστορία και για τον πρωταγωνιστή μας που έχει επιμονή, πείσμα, θάρρος και αυτοπεποίθηση. Μας άρεσε που η ταινία δείχνει τα προβλήματα των παιδιών, χωρίς να χρησιμοποιεί σκηνές βίας. Τα προβλήματα τους μας άγγιξαν και νιώσαμε πως η ταινία μπορεί να βοηθήσει ενδεχομένως κι άλλα παιδιά που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Επίσης μας εντυπωσίασαν η σκηνοθεσία, τα πλάνα, και ειδικά η γρήγορη εναλλαγή πλάνων που έδειχναν τις σκέψεις και τα συναισθήματα όλων των ηρώων. Βλέποντας την ταινία νιώσαμε, αγωνία, ενσυναίσθηση για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις οικογένειες τους, και χαρά για τις ωραίες στιγμές της ταινίας, ειδικά για το τέλος της.

ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ / SHORT FICTION FILM

Κάτω από τον ίδιο ουρανό / Under the same sky, Ana Laura Calderón, Mexico, 2023

Δύο κορίτσια που λόγω κορονοϊού έγιναν κολλητές, χωρίς να τις εμποδίσει η διαφορά περιουσίας. Η ερμηνεία τους είναι εξαιρετική, ειδικά για το νεαρό της ηλικίας τους.

ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ANIMATION / BEST ANIMATION

Λιμνούλα / Pond, Lena von Döhren & Eva Rust, Switzerland, 2023

Διαλεξαμε ως αγαπημένη μας ταινία τη Λιμνούλα, γιατί είχε πολύ ωραία μουσική, όμορφα γραφικά και περνούσε το μήνυμα ότι με την ομαδικότητα και τη φιλία ξεπερνάμε κάθε κίνδυνο!!

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 13 ΕΤΩΝ / CHILDREN’S JURIES OVER 13 YEARS OLD

ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / BEST FEATURE FILM

Τέλεια! / Sweet as, Jub Clerc, Australia, 2022

Η ιστορία αφηγείται τα συναισθήματα των ηρώων και τα προβλήματά τους και τον τρόπο που τα αντιμετώπισαν, μέσα από την επαφή και την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Ειδικά μας άρεσε η ιδέα να βλέπουμε μέσα από τις φωτογραφίες την οπτική γωνία κάθε παιδιού. Επίσης μας άρεσε πολύ η μουσική και τα έντονα τραγούδια της ταινίας που συνόδευαν κατάλληλα πολλές σκηνές. Μας εντυπωσίασαν και μας μάγεψαν τα εξωτικά τοπία που επέλεξε ο σκηνοθέτης. Τέλος, μας άρεσε η ταινία για την δράση της, τους διαλόγους και την έντονη εναλλαγή σκηνών.

ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ANIMATION / BEST ANIMATION

Ζωολογικός Κήπος / Ζοο, Tariq Rimawi, Jordan-Germany, 2022

Είναι η ταινία που μας άγγιξε πιο πολύ απ' όλες και που είναι εξαιρετικά επίκαιρη λόγω του πολέμου στο Ισραήλ. Η παραδοσιακή μουσική της ταινίας ενίσχυσε ακόμα πιο πολύ τα συναισθήματά μας, χωρίς να χρειαστούν καν λόγια.

ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ / SHORT FICTION FILM

Το γέρικο νεαρό κοράκι / The Old Young Crow, Liam LoPinto, USA, 2023

Mια ξεχωριστή κινηματογραφική δημιουργία που με τις ζωγραφιές και την ερμηνεία του μικρού ηθοποιού μας συγκίνησε.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ/ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

BEST SHORT/ MEDIUM LENGTH DOCUMENTARY

Αβτόνα / Avtona, Ani Grigoryan, Armenia, 26', 2022

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ / YOUTH JURY

ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ANIMATION / BEST ANIMATION

Η στολή μας / Our uniform, Yegane Moghaddam, Ιράν / Iran, 7’, 2023

Η ταινία μιλάει για την υποκρισία της γυναικείας ένδυσης στο Ιράν σε σχέση με τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. H σκηνοθέτρια δημιούργησε ένα πρωτότυπο στυλ κινουμένων σχεδίων χρησιμοποιώντας διπλωμένο ύφασμα ως βάση.

ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ / SHORT FICTION FILM

Κάτω από τον ίδιο ουρανό / Under the same sky, Ana Laura Calderón, Mεξικό / Mexico, 15’, 2023

Η ταινία είναι ένα ωραίο ποιητικό πορτρέτο της περιόδου της πανδημίας, μέσα από τα αθώα μάτια δύο μικρών κοριτσιών. Οι πρωταγωνίστριες διατήρησαν τη φιλία και την ευτυχία τους παρά την αναγκαστική απόσταση.