Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους: Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών για παιδιά, εφήβους και όλη την οικογένεια, με ελεύθερη είσοδο θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του φετινού 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους που θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 9 Δεκεμβρίου, με επίκεντρο τον Πύργο και την Αμαλιάδα.

Η μεγάλη νεανική γιορτή του σινεμά αποτελείται από 3+1 πυλώνες: Το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, την 23η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Ζizanio το School Cinema με δράσεις κινηματογραφικής εκπαίδευσης και δράσεις για επαγγελματίες του κινηματογράφου και της εκπαίδευσης

Ταινίες απ’ όλο τον κόσμο θα προβληθούν φέτος σε τουλάχιστον 10 πόλεις, αφού εκτός από τις κλασικές κεντρικές δραστηριότητες στον Πύργο και την Αμαλιάδα, θα πραγματοποιηθούν προβολές και στα Λεχαινά, τη Γαστούνη, τη Ζαχάρω και το Βαρθολομιό στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας, αλλά και την Πάτρα, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, το Αίγιο, τη Ζάκυνθο και αλλού.

Από τις 9 έως τις 17 Δεκεμβρίου, η ψηφιακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει ένα συναρπαστικό πρόγραμμα με ταινίες μικρού μήκους απ’ τα διαγωνιστικά προγράμματα, που απευθύνεται στα παιδιά και τους νέους όλης της χώρας. Το φεστιβάλ Ολυμπίας άλλωστε είναι γνωστό και για τον εκπαιδευτικό εκτός από τον ψυχαγωγικό του ρόλο, με αποδέκτες απομακρυσμένα σχολεία και παιδιά με περιορισμένη πρόσβαση στο πολιτιστικό προϊόν.

Προσεκτικά επιλεγμένες από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Δημήτρη Σπύρου, οι ταινίες του προγράμματος καταπιάνονται με όλα όσα απασχολούν τα παιδιά και τους νέους στο σύγχρονο κόσμο: φιλία, οικογένεια, έρωτας, σχέσεις, σχολείο, σόσιαλ μίντια αλλά και πόλεμος, απώλεια, πανδημία, κακοποίηση... Ταινίες που υμνούν την χαρά της ζωής κι άλλες που τολμούν να δείξουν τα δεινά των καιρών μας και ατόφια την ανθρώπινη συνθήκη χωρίς να «μακιγιάρουν» την πραγματικότητα για τα παιδιά.

Στην τελετή έναρξης θα προβληθεί η ταινία Perlimps, το νέο αριστούργημα του Αλέ Αμπρέου («Το αγόρι κι ο κόσμος») που έκανε πρεμιέρα στο Annecy. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί, για πρώτη φορά, η ταινία που προέκυψε από τη συνεργασία του Φεστιβάλ Ολυμπίας με την Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Λυρικοί Μικρομηκάδες». Στο πρόγραμμα αυτό, μια ομάδα παιδιών από τον Πύργο δούλεψε με τις εκπαιδεύτριες της ΕΛΣ Δήμητρα Τρυπάνη και Ηρώ Μπέζου στον Πύργο και στην Εθνική Λυρική Σκηνή και δημιούργησαν μια υβριδική μίνι όπερα που ο σκηνοθέτης Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy) «μετασχημάτισε» σε ταινία μικρού μήκους εν είδει video clip.

Στην τελετή λήξης θα προβληθεί και η ταινία videodance που παράχθηκε ως δημιουργικό επιστέγασμα του συμπεριληπτικού εργαστηρίου κίνησης και μουσικής «Κινούμενο σώμα που ηχεί και συνδέει» που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα με τη συμμετοχή εφήβων με και χωρίς οπτικές και ακουστικές αναπηρίες. Υπεύθυνες του εργαστηρίου ήταν η Γιώτα Πεκλάρη (χορογράφος-καθηγήτρια χορού) και η Χρυσάνθη Μπαδέκα (χορογράφος-κινηματογραφίστρια).

Στα διαγωνιστικά προγράμματα του Φεστιβάλ Ολυμπίας θα προβληθούν 73 επαγγελματικές ταινίες από 40 χώρες σε τέσσερα τμήματα: Ταινίες Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους, Ταινίες Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους, Ταινίες Animation Μικρού Μήκους, “KIDS & DOCS”.

Οι ταινίες που θα διαγωνιστούν, με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στις αποσκευές τους, είναι παραγωγής 2022 και 2023. Τα τρία πρώτα διαγωνιστικά προγράμματα προβάλλονται στον Πύργο, ενώ το KIDS & DOCS (ντοκιμαντέρ για παιδιά) είναι αυτοτελές τμήμα του Φεστιβάλ με ξεχωριστή διεθνή κριτική επιτροπή και έδρα την Αμαλιάδα.

Οι ταινίες διαπνέονται από τις βασικές αρχές της «Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» του ΟΗΕ: εμπνέουν την αγάπη για τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση, αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη των νέων και συμβάλλουν στην αλληλοκατανόηση ανθρώπων με διαφορετική κουλτούρα. Αποκλείονται ταινίες που προωθούν τη βία, το ρατσισμό, τον πόλεμο και το σεξισμό.

Η θεματολογία των φετινών ταινιών είναι πλούσια και πολύπλευρη, και αγγίζει ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά σε όλον τον κόσμο: πόλεμος, φυλακή, απώλεια, αρρώστια, εγκατάλειψη, κλιματική κρίση, φτώχια. Παιδιά που καταλήγουν να φροντίζουν τους γονείς τους, αντί να συμβαίνει το αντίθετο... Αλλά και ταινίες που υμνούν τη δύναμη της φιλίας, τα πρώτα ερωτικά καρδιοχτύπια, τα όνειρα για το μέλλον, την τέχνη, τα αθλήματα, την διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα. Ταινίες για παιδιά-θαύματα, αλλά και για παιδιά της διπλανής πόρτας. Ταινίες που αναδεικνύουν τη δύναμη της αγάπης.

Τις ταινίες κρίνουν διεθνείς κριτικές επιτροπές με καταξιωμένους ξένους και Έλληνες επαγγελματίες, όπως η Μαρτίνα Λαζάχερ απ’ το αυστριακό Ινστιτούτο Πιτάνγκα, ο Φέλιξ Βανγκιντερχόιζεν, γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου, η Εύα Στεφανή, η Θέλγια Πετράκη, αλλά και ο σουηδός Κρίστιαν Ζέτερμπεργκ, σκηνοθέτης της ταινίας Αγόρια στο ντους για την οποία πολύς λόγος έγινε στη χώρα μας πριν λίγους μήνες. Επιπλέον, βραβεία απονέμουν η Βουλή των Ελλήνων, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου και η Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας.

Επίσης βραβεία απονέμουν και τα ίδια τα παιδιά: η Διεθνής Κριτική Επιτροπή Νέων και οι Ελληνικές Κριτικές Επιτροπές Παιδιών και Νέων, οι οποίες λειτουργούν παράλληλα και ως εργαστήρια κινηματογραφικής ανάλυσης για παιδιά.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Φέτος, στα τρία από τα τέσσερα διαγωνιστικά προγράμματα συμπεριλαμβάνονται οκτώ ελληνικές ταινίες, ο μεγαλύτερος αριθμός από την ίδρυση του Φεστιβάλ. Ανάμεσά τους το βραβευμένο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ του Άγγελου Ράλλη Mighty Afrin: in the time of floods, μία συμπαραγωγή Eλλάδας-Γαλλίας-Γερμανίας: Όταν οι έντονες βροχοπτώσεις και τα νερά των πλημμυρών καταστρέφουν το νησί της 12χρονης ορφανής Αφρίν, εκείνη αρνείται να παραδοθεί στις θανατηφόρες παλίρροιες και κωπηλατεί σε μια ξύλινη βάρκα προς τη πολύβουη μητρόπολη της Ντάκα για να βρει τον αποξενωμένο πατέρα της ανάμεσα στα εκατομμύρια των κλιματικών προσφύγων…

Στο διαγωνιστικό τμήμα μικρού μήκους μυθοπλασίας συμμετέχουν οι ελληνικές ταινίες: Θερμοκήπιο (Γ.Γεωργακόπουλος), Τέλη Αυγούστου (Α.Κατσά) και Το καλοκαίρι που παρατήρησα για πρώτη φορά τον ήλιο να δύει (Α.Τζιώλας).

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Νezouh, ο ξεριζωμός (Συρία). O πόλεμος μαίνεται στη Δαμασκό και οι πάντες έχουν φύγει. Ένας πύραυλος ανοίγει μια τεράστια τρύπα στο σπίτι της 14χρονης Ζέινα, εκθέτοντάς την οικογένεια στον έξω κόσμο. Όμως ο μπαμπάς της αρνείται να αφήσει το σπίτι του... Βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Μακάρι να ‘πεφτα σε χειμερία νάρκη (Μογγολία). O Ούλζι ζει σε έναν καταυλισμό με την οικογένειά του. Είναι ιδιοφυΐα στη φυσική αλλά όταν η μητέρα του βρίσκει δουλειά στην ύπαιθρο θα πρέπει να βάλει στην άκρη το απίστευτο ταλέντο του για να φροντίσει τα αδέρφια του. Η ταινία αποτέλεσε την πρώτη συμμετοχή της Μογγολίας στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ των Καννών.

Πιτσιρίκια (Γαλλία). Ο Ζορντάν και ο Πατρίκ είναι 14 ετών και βαριούνται θανάσιμα. Όταν χαλάει και το Playstation 4 επικαλούνται ένα δήθεν σοβαρό πρόβλημα υγείας και οργανώνουν διαδικτυακό έρανο για να αγοράσουν καινούργια παιχνιδομηχανή. Το χρήμα αρχίζει να ρέει, όμως το ψέμα έχει ξεφύγει από τον έλεγχό τους...

Ανήκουστα πράγματα (Τουρκία) - μικρού μήκους

Μια μικρή Κούρδισσα προσπαθεί να επαναφέρει το χαμόγελο στο πρόσωπο της γιαγιάς της μετά την εξαφάνιση της τηλεόρασής της, του μοναδικού παραθύρου της στον κόσμο.

Παγοπώληδες (Πορτογαλία) -animation

Καθημερινά, ένας πατέρας και ο γιος του πηδάνε με αλεξίπτωτο από το ιλιγγιώδες ύψος του παγωμένου τους σπιτιού, που βρίσκεται κρεμασμένο στην απόκρημνη πλαγιά, για να προσγειωθούν μακριά στο χωριό, όπου πουλάνε τον πάγο που παράγουν κάθε μέρα.

H πρώτη ταινία από την Πορτογαλία που κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Μάγμα (Ολλανδία) -μικρού μήκους

Ο πατέρας της 9χρονης Έσρα έμεινε πρόσφατα ανάπηρος, μετά από ατύχημα με τη μηχανή του. Παλεύοντας με τους νέους περιορισμούς, δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Στο καινούργιο της σχολείο, το κορίτσι λέει ένα ψέμα που όμως θα βγει εκτός ελέγχου. Ο πόνος, ο θυμός και η ντροπή βράζουν μέσα της…

Μawbe (Σενεγάλη) -μικρού μήκους

Μετά από ένα τροχαίο ατύχημα που του συμβαίνει, οι φίλοι και οι μαθητευόμενοι ενός ατόμου με κινητική αναπηρία, του Μαουμπέ, θέλουν, παρά τις οικονομικές δυσκολίες τους, να του κάνουν ένα αξέχαστο και πρωτότυπο δώρο.

To be sisters (Γαλλία) -μικρού μήκους animation

Όλα τα αδέρφια είναι δεμένα και γελούν μαζί. Όλα τα αδέρφια έχουν μια σχέση αγάπης. Αλλά αυτές οι δύο αδελφούλες μοιράζονται έναν ακόμα κάπως ιδιαίτερο δεσμό...

Με το ζήτημα της αναπηρίας καταπιάνονται και μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες του φετινού προγράμματος Kids and docs, εκπέμποντας ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο μήνυμα:

Νεοσσοί (Πολωνία)

Η εφευρετική Ζόσα, ο ευαίσθητος Όσκαρ και η ανεξάρτητη Κίνγκα είναι τρία παιδιά που αναγκάζονται να μεγαλώσουν νωρίτερα από τους συνομηλίκους τους. Μαζί τους ταξιδεύουμε σε έναν κόσμο στον οποίο η φιλία, η αγάπη και οι δεσμοί με τους άλλους είναι το οξυγόνο που τους δίνει τη δύναμη να υπομείνουν ακόμα και τις μεγαλύτερες δυσκολίες.

We have a dream (Γαλλία)

Ποιος είπε ότι το να ζεις με αναπηρίες σημαίνει να εγκαταλείπεις τα μεγαλύτερα όνειρά σου; Η Μοντ (Γαλλία), ο Τσαρλς (Κένυα), η Νιρμάλα και η Κέντο (Νεπάλ), ο Σαβιέρ (Ρουάντα) και ο Αντόνιο (Βραζιλία) θα αποδείξουν ότι η αγάπη, η συμπεριληπτική εκπαίδευση, το χιούμορ και το θάρρος μπορούν να φέρουν τον κόσμο ανάποδα και ότι η μοίρα μερικές φορές είναι γεμάτη εκπλήξεις. Μια ωδή στην ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα και μια υπενθύμιση ότι το πεπρωμένο είναι γεμάτο εκπλήξεις. Μια από τις σπουδαιότερες ταινίες του κινηματογράφου με πρωταγωνιστές ΑμεΑ. Την ταινία υπογράφει ο διάσημος γάλλος ντοκιμαντερίστας Πασκάλ Πλισόν του οποίου το ντοκιμαντέρ Στο δρόμο για το σχολείο (2013) σημείωσε τεράστια διεθνή επιτυχία και αποτελεί σημείο αναφοράς για ταινίες που αναφέρονται στην εκπαίδευση.

H (καθολικά προσβάσιμη) προβολή της ταινίας στην εναρκτήρια εκδήλωση στην Αμαλιάδα θα συμπέσει με την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3/12).

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ/ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Εκτός από τις ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος θα προβληθούν ακόμη 60 περίπου ταινίες σε αφιερώματα και ειδικές προβολές:

*2023 - Προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας και της νεότητας στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο: Μια τολμηρή επιλογή ελληνικών ταινιών μικρού μήκους φετινής παραγωγής που αγγίζουν ζητήματα της νιότης αλλά προορίζονται κυρίως για ενήλικο κοινό. Κάποιες από αυτές διακρίθηκαν στο Φεστιβάλ Δράμας.

*The ECFA shorts 2023: Ταινίες που κέρδισαν τις καρδιές των θεατών σε όλη την Ευρώπη και ήταν υποψήφιες για το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου (ECFA) του 2023.

*Zoom in European Children's Films: μια ενδιαφέρουσα επιλογή ευρωπαϊκών ταινιών εκτός διαγωνιστικών τμημάτων: πολυβραβευμένες συμμετοχές προηγούμενων διοργανώσεων, κλασικές ταινίες κλπ.

*Σύγχρονες τάσεις στο ευρωπαϊκό animation: Επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους που δείχνουν το εύρος των δημιουργικών ανησυχιών εμπειρότερων και νεότερων animator της Ευρώπης.

23η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ «CAMERA ZIZANIO»

Παιδιά και έφηβοι γέννησαν και φέτος ιδέες, σενάρια, έπιασαν κάμερες, τάμπλετ ή κινητά και δημιούργησαν ταινίες παρουσιάζοντας τον κόσμο μέσα από τη δική τους ματιά. Στα τρία διαγωνιστικά τμήματα της Camera Zizanio θα παρουσιαστούν 208 ταινίες από 55 χώρες.

Στις προβολές της Camera Zizanio παρουσιάζονται δημιουργίες μικρού μήκους παιδιών και νέων από όλο τον κόσμο, που έχουν πραγματοποιηθεί είτε στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων, είτε είναι αποτέλεσμα ατομικών πρωτοβουλιών.

Οι ταινίες διακρίνονται σε τρία διαγωνιστικά τμήματα, το Τμήμα Ελληνικών Ταινιών, Τμήμα Ευρωπαϊκών Ταινιών (στο οποίο συμμετέχουν και ελληνικές) και Διεθνές Τμήμα. Διαγωνίζονται σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες: Α. δημιουργίες παιδιών ως 12 ετών, Β. παιδιών από 13 ως 16 ετών και Γ. νέων 17 ως 20 ετών.

Ταινίες για την αναζήτηση ταυτότητας, την κλιματική αλλαγή, το σχολικό εκφοβισμό, τα δικαιώματα των γυναικών, την κακοποίηση κλπ.

Εκτός από τα βραβεία που απονέμουν οι παιδικές κριτικές επιτροπές της Camera Zizanio (3 σε κάθε ηλικιακή κατηγορία), απονέμονται βραβεία από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, τον Συνήγορο του Παιδιού και τον βετεράνο σκηνοθέτη και διευθυντή φωτογραφίας Νίκο Καβουκίδη. Η Σχολή Σκηνοθεσίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ στηρίζει για πέμπτη χρονιά την Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio, προσφέροντας δύο πλήρεις υποτροφίες σπουδών στους νέους δημιουργούς που θα διακριθούν στην ηλικιακή κατηγορία 17 έως 20 ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η Σχολή Κινηματογράφου Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου, προσφέρει μια υποτροφία δωρεάν φοίτησης για το Α΄ έτος στη Σχολή.

SCHOOL CINEMA

Τρίτος πυλώνας του Φεστιβάλ είναι οι δραστηριότητες κινηματογραφικής εκπαίδευσης με τον γενικό τίτλο School Cinema. Πρόκειται για τα εργαστήρια και τις άλλες δράσεις κινηματογραφικής εκπαίδευσης που απευθύνονται σε παιδιά και νέους.

Ξεχωρίζει το γνωστό πολυεθνικό εργαστήριο “Mythos Project” που πραγματοποιείται φέτος για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά. Λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ με παιδιά από το εξωτερικό που διαγωνίζονται στην 23η Camera Zizanio μαζί με συνομηλίκους τους από τον Πύργο και την Ηλεία. Με αυτά τα παιδιά συγκροτούνται κινηματογραφικές ομάδες, οι οποίες μέσα σε πέντε μέρες καλούνται να δημιουργήσουν ταινίες μικρού μήκους πάνω σε ένα συγκεκριμένο θεματικό άξονα, διαφορετικό κάθε χρονιά. Η πόλη του Πύργου και τα περίχωρα αποτελούν το φυσικό ντεκόρ αυτών των ταινιών που στη συνέχεια ταξιδεύουν σε φεστιβάλ του εξωτερικού.

Το φετινό “Mythos Project” τιμά τα 140 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Καζαντζάκη και εμπνέεται από τα λόγια του: «Φτάσε όπου δεν μπορείς!».

Στη 13η διοργάνωση αναμένεται να πάρουν μέρος περίπου 90 νέες, νέοι και εκπαιδευτικοί από 12 ευρωπαϊκές χώρες και θα δημιουργήσουν 8-10 ταινίες.

Τις ομάδες συντονίζουν τα στελέχη του Φεστιβάλ Μανώλης Μελισσουργός και Λητώ Θεοδοσίου καθώς και ο Ralph Kooijman από το NFFS (Ολλανδία).

Είναι το μακροβιότερο κινηματογραφικό εργαστήριο του είδους του στην Ευρώπη και αναμφισβήτητα το σημαντικότερο από άποψη συμμετοχών και παραγόμενου έργου.

Στο πρόγραμμα του School Cinema περιλαμβάνονται επίσης γι’ αυτή τη χρονιά περίπου 40 εργαστήρια.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τέταρτος πυλώνας του Φεστιβάλ είναι οι δραστηριότητες για επαγγελματίες του κινηματογράφου και για την ανάπτυξη του κινηματογράφου για παιδιά και νέους στην Ελλάδα, αλλά και για τη βελτίωση του περιβάλλοντος της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στη χώρα. Μεταξύ των δραστηριοτήτων αυτών περιλαμβάνονται:

6th Olympia “Creative Ideas” Pitching Lab

Στη δράση αυτή, επαγγελματίες κινηματογραφιστές παρουσιάζουν τις ιδέες τους για τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους για παιδιά και νέους. Οι δύο καλύτερες ιδέες βραβεύονται με χρηματικά βραβεία από κριτικές επιτροπές της ΕΡΤ ΑΕ και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ενώ με χορηγίες σε είδος συμβάλλουν οι εταιρείες Authorwave, STEFILM, Massive Productions και Νεανικό Πλάνο.

Θυμίζουμε πως από το Pitching Lab του Φεστιβάλ Ολυμπίας έχουν ξεκινήσει την επιτυχημένη διαδρομή τους βραβευμένες ταινίες όπως Το βανκούβερ της Άρτεμης Αναστασιάδου που συμμετείχε στο πρόγραμμα Generation της Berlinale το 2022, το περσινό Love you more than peanut butter της Αριάδνης Αγγελικής Θυφρονίτου Λήτου, αλλά και το Θερμοκήπιο του Γιώργου Γεωργακόπουλου που διακρίθηκε στο τελευταίο Φεστιβάλ Δράμας και διαγωνίζεται στο φετινό Φεστιβάλ Ολυμπίας.

Υλοποίηση εργαστηρίου: Γιώργος Αγγελόπουλος, Λίνα Γιαννοπούλου, Αγάθη Δαρλάση, Διονυσία Κοπανά.

Διήμερη Διεθνής Συνάντηση για την Κινηματογραφική Εκπαίδευση (2-3 Δεκεμβρίου 2023)

Στόχος της Συνάντησης είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις τάσεις, τις αναζητήσεις, τις καλές πρακτικές και τις σημερινές προκλήσεις στον χώρο της κινηματογραφικής εκπαίδευσης. Η συνάντηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εντάξουν με δημιουργικό τρόπο τον κινηματογράφο στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε ειδικούς της κινηματογραφικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να είναι σε επαφή με καλές πρακτικές, αλλά και σε δημιουργούς του κινηματογράφου που αναζητούν τρόπους προσέγγισης του παιδικού και εφηβικού κοινού.

Στη διάρκεια του διημέρου θα πραγματοποιηθούν πρακτικά βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις και συζητήσεις.

Διάθεση του Φεστιβάλ Ολυμπίας είναι το έδαφος της Συνάντησης να αποδειχθεί γόνιμο για τη δραστήρια κοινότητα της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, ενώ στόχος είναι το φόρουμ αυτό να διεξάγεται σε ετήσια βάση. Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν Έλληνες και ξένοι ειδικοί.

Μεταξύ τους, ο Σουηδός σκηνοθέτης της βραβευμένης ταινίας «Αγόρια στο ντους» Κρίστιαν Ζέτερμπεργκ, που πυροδότησε συζητήσεις μετά την προβολή της σε ελληνικό Δημοτικό Σχολείο πριν μερικούς μήνες.

Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την οικονομική υποστήριξη του Δήμου Πύργου, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας Ηλείας.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκδήλωση "Κινηματογράφος και Ιστορία: 50 Χρόνια από τον Νοέμβρη"

(Cine Cinema, Αμαλιάδα)

Στις μέρες του φεστιβάλ θα λειτουργήσει στον Πολυχώρο Πολιτισμού του Δήμου Ήλιδας έκθεση που αποτυπώνει φωτογραφικά τα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου μα αφορμή την επέτειο των 50 ετών (1973-2023) από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973.

Οι πρωτότυπες φωτογραφίες από το αρχείο της Picture GREECE, του φωτορεπόρτερ Βασίλη Καραγεώργου, αυτόπτη μάρτυρα-φωτογράφου εκείνων των ημερών, αφηγούνται τις δύσκολες ώρες που οι νέοι θέλησαν με τόλμη να διεκδικήσουν το μέλλον τους και να χαράξουν νέους δρόμους. Άμεσες, αποκαλυπτικές, διεισδυτικές, αποτελούν μοναδικά ντοκουμέντα, όπου ο ιστορικός μπορεί να σκύψει για να αντλήσει λεπτομέρειες και να δει την αλήθεια αποτυπωμένη με όλη τη δύναμή της.

Οι άδειες έκθεσης των φωτογραφιών είναι ευγενική προσφορά της Picture GREECE και της Πολιτιστικής Εταιρείας «Καλλίχωρον».

Την έκθεση θα συνοδεύουν ηχητικά αποσπάσματα με φωνές παιδιών που μεταφέρουν μαρτυρίες των παππούδων τους από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, επιμελημένα από την Παιδαγωγική Ομάδα Σκασιαρχείο.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση της έκθεσης φωτογραφίας, θα προβληθεί η ταινία Ερμηνεία (1985) του Δημήτρη Σπύρου, ενώ θα ακολουθήσει το Στρογγυλό τραπέζι: Κινηματογράφος & Ιστορία.

Συμμετέχουν:

Δημήτρης Σπύρου, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ολυμπίας

Νίκος Θεοδοσίου, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής της Camera Zizanio

Νίκος Καβουκίδης, σκηνοθέτης

Τάκης Παπαγιαννίδης, σκηνοθέτης

Αθανάσιος Δ. Αλατάς, επιμελητής της έκθεσης φωτογραφίας, Μέλος ΔΣ της Πολιτιστικής Εταιρείας "Καλλίχωρον"

Έλλη Λεμονίδου, ιστορικός, Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Προβολές ταινιών με θέμα την εξέγερση του Πολυτεχνείου σε σχολεία

Θα παιχτούν τα φιλμ:

Μαρτυρίες 1967-1974 (1975), του Νίκου Καβουκίδη

Εδώ Πολυτεχνείο (1974), του Δημήτρη Μακρή

Τιμητική Εκδήλωση (Cine Cinema, Αμαλιάδα)

Το Φεστιβάλ Ολυμπίας τιμά τον σκηνοθέτη Τάκη Παπαγιαννίδη. Θα προβληθεί η ταινία του, Η ηλικία της θάλασσας (1978).

Για μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς

Το 26ο Φεστιβάλ Ολυμπίας περιλαμβάνει και το μεγάλο αφιέρωμα «Για μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς», με το οποίο το Φεστιβάλ εξακτινώνει τις δράσεις του στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027).

ΠΗΓΗ