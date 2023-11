Αντίο στον Ρίτσαρντ Ράουντρι, τον θρυλικό "Shaft" των 70ς - Έφυγε από τη ζωή στα 81 του χρόνια

Iδιαίτερη θλίψη και συγκίνηση προξένησε στους σινεφίλ η προ ημερών είδηση πως έφυγε από τη ζωή στα 81 του χρόνια, ο Αφροαμερικανός ηθοποιός Ρίτσαρντ Ράουντρι -Richard Roundtree, ο οποίος έγινε μεγάλος σταρ στα 29 του χρόνια κυρίως στην Αμερική χάρη στο ρόλο του στην ταινία του 1971, “Shaft” σε σκηνοθεσία του Γκόρντον Παρκς που όπως έγραψαν και οι The New York Times, ήταν ουσιαστικά η 1η ταινία του λεγόμενου ρεύματος που ακολούθησε στα 70ς, των blaxploitation movies. Το δε σάουντρακ του The Shaft με τον Isaac Hayes υπήρξε επίσης τεράστια επιτυχία, και κέρδισε βραβείο Grammy ενώ το ομώνυμο τραγούδι πήρε και το βραβείο Όσκαρ στην απονομή του 1972 με τον Isaac Hayes να μένει στην ιστορία ως ο πρώτος Αφροαμερικανός νικητής της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Το φιλμ με ήρωα τον Τζον Σαφτ που ήταν μία αστυνομική περιπέτεια ξαναγυρίστηκε το 2000 με τίτλο «Shaft, ο μαύρος πάνθηρας» με τον Σάμιουελ Τζάκσον σε σκηνοθεσία Τζον Σίνγκλετον όπου είχε παίξει και ο Ρίτσαρντ Ράουντρι.

Ο Richard Roundtree, για τον οποίο είχε ολοσέλιδη αναφορά το νέο τεύχος του περιοδικού People, είχε γεννηθεί στις 9 Ιουλίου 1942 στο Νιου Ροσέλ της Ν. Υόρκης και έσβησε στις 24 Οκτωβρίου 2023. Στο ξεκίνημα του είχε δουλέψει και ως μοντέλο ενώ ο ρόλος του ιδιωτικού ντέτεκτιβ John Shaft στην ταινία «Shaft» ήταν που τον καθιέρωσε. Έπαιξε & στα σίκουελ που ακολούθησαν, «Shaft's Big Score!» (1972), «Shaft in Africa» (1973),καθώς και στα πιο εκσυγχρονισμένα σίκουελ του 2000 που προαναφέραμε, και του 2019. Επίσης πρωταγωνίστησε και στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά (1973–1974) καθώς και σε άλλες επιτυχημένες σειρές όπως το «Roots – Ρίζες» που είχε προβληθεί και στην ελληνική κρατική τηλεόραση, “Generations” τη δεκαετία του ‘80, αρχές ’90, καθώς και στη σειρά «Desperate Housewives».

Υπήρξε ένας γοητευτικός άνδρας και ένας καλός ηθοποιός και στις συνειδήσεις του κοινού έμεινε ως ο «πρώτος Μαύρος ήρωας περιπέτειας». Ο Roundtree επίσης θεωρείται πως είχε σημαντική επιρροή και στην καθιέρωση Αφροαμερικανών ηθοποιών σε μεγάλα Χολιγουντιανά πρότζεκτ. Ως Shaft πραγματικά απέπνεε έναν τολμηρό, σίγουρο για τον εαυτό του άνδρα, μία χαρισματική φιγούρα με αρρενωπότητα και φινέτσα.

Σύμφωνα με τον μάνατζερ του ηθοποιού, Patrick McMinn, η αιτία θανάτου του στο σπίτι του στο Los Angeles, ήταν ο καρκίνος στο πάγκρεας, με τον οποίο είχε διαγνωστεί μόλις πριν από 2 μήνες.