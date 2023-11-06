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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8/11/2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

 ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΛΕΡΗ

(ΕΤΩΝ 67)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ  ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΕΡΗ

ΣΥΛΒΙΑ ΛΕΡΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ      ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΧΡΗΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 89 )

 ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

& ΩΡΑ 11:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΝΑ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία τελετών Βανταράκη

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΙΟΛΕΤΑ ΠΑΝ. ΜΠΑΚΑ

(ΕΤΩΝ 74)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΧΑΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΚΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΑΚΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΗΜ. ΤΕΡΖΗ

(ΕΤΩΝ 77)

 ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ 8  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ  ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΑΡΙΑ & ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΡΖΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ      ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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