Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8/11/2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΛΕΡΗ
(ΕΤΩΝ 67)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΕΡΗ
ΣΥΛΒΙΑ ΛΕΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΧΡΗΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 89 )
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
& ΩΡΑ 11:30 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΝΑ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία τελετών Βανταράκη
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
Υποκατάστημα:
Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΙΟΛΕΤΑ ΠΑΝ. ΜΠΑΚΑ
(ΕΤΩΝ 74)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΧΑΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΚΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΑΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΗΜ. ΤΕΡΖΗ
(ΕΤΩΝ 77)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΑΡΙΑ & ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΡΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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