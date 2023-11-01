Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 2 και την Παρασκευή 3/11/2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ (ΛΑΚΗ)
ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ
(ΕΤΩΝ 70)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ,
ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΘΩΜΑΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΦΕΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΟΥΤΗ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2-11-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΙΑΝΤΖΑ - ΤΣΟΥΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΤΗ & MISHEL GROS,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑ,
ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΤΗΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΥΤΗ & ΦΟΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ALEXANROS
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2-11-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ,
ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,
ΜΑΡΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ – ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Παρασκευή 3-11-2023 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Πλατανίου Πατρών.
Τα παιδιά της: Ελευθέριος και Μαρία Γκοτσίνου, Γεώργιος Γκοτσίνος
Η αδελφή της: Κωνσταντίνα χήρα Ανδρ. Καταραχιά
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Φιλοπτώχου του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Πατρών.
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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