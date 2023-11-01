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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 2 και την Παρασκευή 3/11/2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ (ΛΑΚΗ)

ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ

(ΕΤΩΝ 70)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ,

ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΘΩΜΑΣ  & ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΦΕΤΖΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΟΥΤΗ

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2-11-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΙΑΝΤΖΑ - ΤΣΟΥΤΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΤΗ & MISHEL GROS,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΤΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑ,

ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΤΗΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΥΤΗ & ΦΟΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ALEXANROS

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 78

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2-11-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΛΕΝΗ & ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ,

ΘΕΟΔΩΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ,

ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,

ΜΑΡΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΓΕΩΡΓΙΑ – ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ

ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε την Παρασκευή 3-11-2023 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Πλατανίου Πατρών.

Τα παιδιά της: Ελευθέριος και Μαρία Γκοτσίνου, Γεώργιος Γκοτσίνος

Η αδελφή της: Κωνσταντίνα χήρα Ανδρ. Καταραχιά

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Φιλοπτώχου του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Πατρών.

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

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