Street style love: Το νέο, πανάκριβο πάθος των fashionistas λέγεται Squeeze bag

Με επικεφαλής την γόνο Sheila Loewe, τα προιόντα Loewe τυγχάνουν πια ευρύτερης αναγνωρισιμότητας. Οι τσάντες πρωταγωνιστούν στο shopping συγκριτικά με ρούχα, γυαλιά και αρώματα. Η τσάντα Squeeze που συχνά επιτυγχάνει sold out και επανακυκλοφορεί σε καινούρια χρώματα, ανήκει στην κατηγορία των all day hobo bags. Eίναι μαλακή, καθώς είναι φτιαγμένη από απαλό δέρμα nappa και στο σχεδιασμό της ξεχωρίζουν το ημικύκλιο με τις σούρες και η χοντρή αλυσίδα με το logo σήμα. Θα την βρείτε σε small- medium. Stars και Influencers (Eμιλι Ραταζκόβσκι, Τζένιφερ Λόρενς, Αλέξα Τσανγκ, Κένταλ Τζένερ, Σοφία Ρίτσι0 έχουν σπεύσει να την φορέσουν με το που εμφανίστηκε. Αυτή τη σαιζόν αλλά και την επόμενη ανταγωνίζεται τις προτάσεις στις ευρύχωρες, καθημερινές τσάντες των Bottega Veneta, The Row, Saint Laurent, Jacquemus, Dior, Ferragamo. Vogue, Elle κ.α την υμνούν. Ρίξτε μια ματιά.