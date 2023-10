Αναστατώνοντας τους κυρίους: Με τα original Gucci loafers του '50 ο Πολ Μεσκάλ

Η εναλλακτική του γοητεία αλλά και το ότι συγκαταλέγεται στους best dressed stars της νεότερης γενιάς, φάνηκε πως κέντρισε το διάσημο οίκο Gucci σε σημείο να τον στέψει ambassador της τελευταίας επετειακής του καμπάνιας. Ντυμένος με αξεπέραστα φετίχ της ανδρικής γκαρνταρόμπας όπως το λευκό τι-σερτ, το τζιν παντελόνι, η μπεζ καμπαρντίνα και το σκούρο μπλε blazer με το γαλάζιο εσωτερικό πουκάμισο, ο Πολ λανσάρει τα πλέον iconic μοκασίνια του label.

Με τη συμπλήρωση 70 χρόνων από το λανσάρισμα των Horsebit 1953 loafers, ποζάρει με το original σχέδιο από τα ‘50s. Είναι πρώτη φορά που δοκιμάζεται ως μοντέλο σε old & new λογική. Τα συγκεκριμένα παπούτσια είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα στην ιστορία της μόδας. Φτιάχθηκαν με έμπνευση την ιππασία και στολίζονται από το πασίγνωστο σύμβολο Horsebit με τα ενωμένα πέταλα αλόγου, που δεσπόζει γενικότερα στα Gucci αξεσουάρ. Ο Πολ τα αναδεικνύει μέσα σε ένα stylish καθιστικό σε μαύρο και ταμπά. Εκπροσωπεί τη νέα εποχή της εταιρείας, κόντρα στο τρελό mix & much των Alessandro Michele και Harry Styles.