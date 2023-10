Αστροπαρατήρηση με τον Ωρίωνα στο φεστιβάλ Welcome to UP 2023

Ο Ωρίων συμμετέχει φέτος στο φεστιβάλ Welcome to UP 2023. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πρωτοετείς φοιτητές και ο Ωρίων συμμετέχει με το εξής πρόγραμμα αστροπαρατηρήσεων στην πανεπιστημιούπολη:

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

21.00 – 22.00 Αστρονομική Παρατήρηση από τον ΩΡΙΩΝΑ στο Πάρκο της Ειρήνης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

12.00 – 14.00 Ηλιακή Παρατήρηση από τον ΩΡΙΩΝΑ στο Πάρκο της Ειρήνης



ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

20.00 – 22.00 Αστρονομική Παρατήρηση από τον ΩΡΙΩΝΑ στο Πάρκο της Ειρήνης

Το ΔΣ του Ωρίωνα