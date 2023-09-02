Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 3 και την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤ. ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3-9-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑ Δ.ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΙΦΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ & Η ΜΝΗΣΤΗΡ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ,
ΑΛΕΚΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΜΑΡΙΑ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΊΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΕΤΑ,ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΗΤ. ΓΡΑΨΑ
ΕΤΩΝ 69
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3-9-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΟΜΟΣΤΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΗΤΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΑΨΑ, ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΨΑ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΡΑΨΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΡΑΨΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΨΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΑΝΑΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΗΛ. ΡΙΣΒΑ
(ΕΤΩΝ 42)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΟΪΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΛΕΚΚΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ, ΘΟΔΩΡΗΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΗΛΙΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΙΣΒΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝ. ΜΟΥΓΙΟΥ
( ΕΤΩΝ 73 )
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 & ΩΡΑ 5 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΠΑΛΑΙΟ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΓΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΛΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΛΙΣΤΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΞΑΝΘΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία τελετών ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ -Vadarakis Funeral Services
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΘΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-9-2023 & ΩΡΑ 17:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ κ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
O I Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ.6975730357
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