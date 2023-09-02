Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Ρούλα Πισπιρίγκου Στερεοτυπάκια ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 3 και την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤ. ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ

ΕΤΩΝ 78

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3-9-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑ Δ.ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΙΦΗΣ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ,

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ & Η ΜΝΗΣΤΗΡ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ

 

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ,

ΑΛΕΚΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ

 

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΜΑΡΙΑ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΊΚΗ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΕΤΑ,ΝΙΚΟΛΕΤΑ

 

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

  

*  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΗΤ. ΓΡΑΨΑ

ΕΤΩΝ 69

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3-9-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΟΜΟΣΤΟΥ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΗΤΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΑΨΑ, ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΨΑ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΡΑΨΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΡΑΨΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΨΑΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΑΝΑΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------------

ΚΗΔΕΙA 

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 
ΙΩΑΝΝΗ ΗΛ. ΡΙΣΒΑ

(ΕΤΩΝ 42)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΟΪΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΛΕΚΚΑ

 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ, ΘΟΔΩΡΗΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ  ΗΛΙΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΙΣΒΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ    ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

 
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

 
-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝ. ΜΟΥΓΙΟΥ


 ( ΕΤΩΝ 73 )


ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 & ΩΡΑ 5 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΠΑΛΑΙΟ) ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΓΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΛΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΛΙΣΤΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΞΑΝΘΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ                   

*Γραφεία τελετών ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ -Vadarakis Funeral Services
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

---

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΘΕΙΟ

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-9-2023   & ΩΡΑ 17:00 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 


Η   Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

 


Τ Α    Π Α Ι Δ Ι Α 

 


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ                 ΛΟΥΚΑΣ κ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Τ Α   Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 Τ Α    Α Δ Ε Λ Φ Ι Α

 

O I   Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι         Ο Ι   Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 

Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ.6975730357

---

Ειδήσεις Τώρα

Οπενχάιμερ: Γιατί ουδείς μπορεί να επισκεφτεί τον τάφο του και σε ποιο απομακρυσμένο νησί κρύφτηκε πριν πεθάνει

Φωτιά στην Κόρινθο - Επιχειρούν και εναέρια

Κως: Έπεσαν στην αυλή του, 21 οχήματα σε 30 χρόνια!

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες

Info