SEO Vibes on Tour: Στις 16 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα

Στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, η ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης αποτελεί τη βάση της επιτυχίας. Ο όρος SEO (SearchEngineOptimization) αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη της παρουσίας μιας εταιρείας στον κυβερνοχώρο, καθιστώντας την εύκολα αναγνωρίσιμη και προσβάσιμη σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ενώ η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση στον ευρύτερo χάρτη της ψηφιακής παρουσίας, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες στον τομέα του SEO παραμένουν αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής εξέλιξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η WhitePress®️, μιαΔιεθνήςSEOκαι link building πλατφόρμα με παρουσία σε 36 χώρες,προάγει την καινοτομία και την ανάπτυξη στον τομέα του SEO.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2023, η WhitePress®️ φιλοξενεί το SEO Vibes on Tour – Athens, ένα event αφιερωμένo στο SEO. Σε αυτό το event, θα ακούσετε συναρπαστικές ομιλίες από κορυφαίους ειδικούς, θα ανακαλύψετε νέες ιδέες και φυσικά θα έχετε την ευκαιρία να δικτυωθείτε με επαγγελματίες του χώρου.

Το SEO Vibes on Tour είναι μια εκδήλωση αφιερωμένη σε όλους τους λάτρεις του SEO και όχι μόνο. Η αρχική ιδέα αυτής της εκδήλωσης είναι να φέρει τους ειδικούς του SEO σε ένα ενωτικό περιβάλλον, προσφέροντάς τους μια χρυσή ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση σχετικά με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις του κλάδου.Τα SEO Vibes on Tour events έχουν ήδη ξεκινήσει με επιτυχία, καλύπτοντας αρκετές μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Βουδαπέστη, η Μπαρτσελόνα, το Τελ Αβίβ, το Βουκουρέστι, το Μιλάνο και πολλές άλλες. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να δημιουργηθεί μια στενή κοινότητα SEO σε κάθε χώρα όπου πραγματοποιείται το SEO Vibes on Tour event.Στη συνέχεια, το αποκορύφωμα αυτής της προσπάθειας είναι το διεθνές συνέδριο, το SEO Vibes Budapest Main Conference, όπου θα διεξαχθεί στις 4-5 Οκτωβρίου στη Βουδαπέστη.

Το SEO Vibes on Tour - Athens θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 16 Σεπτεμβρίου 2023 ώρα 11:00 π.μ., μέσα στην καρδιά της Αθήνας, στο Impact Hub Athens, στη διεύθυνση Καραϊσκάκη 28, Αθήνα 105 54.

Στο πλαίσιο αυτής της σπουδαίας εκδήλωσης, έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε την παρουσία τριών εξαιρετικών ομιλητών, που θα μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε θέματα SEO.

Kyriakos Zenios - CEO of Salty Digital | SEO & CRO Expert | SEO instructor

Ο Κυριάκος Ζένιος είναι SEO&CROExpert με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στο SearchEngineOptimization, έχοντας αρκετές δεκάδες επιτυχημένα projects στην καριέρα του. Λατρεύει το technicalSEO και το να εντοπίζει "καλά κρυμμένα" προβλήματα στα websites, αξιολογώντας τα σε επίπεδο UserExperience και CRO.

Eίναι CEO της SaltyDigital, ένα εξειδικευμένο SEOAgency που επικεντρώνεται στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών SEO, ενώ ταυτόχρονα μοιράζεται τις γνώσεις και την εμπειρία του ως SEOExpert, διδάσκοντας στην HellenicAmericanUnion την ενότητα του SEO για το digitalmarketingcertificate.

Fay Masiala - Organic Growth Marketer at insurancemarket.gr

Η Φωτεινή Μασιάλα ειδικεύεται στο SEO με γνώμονα την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και πάθος για όλο το πεδίο του ψηφιακού μάρκετινγκ. Έχει ιστορικό στην ανάπτυξη της διαδικτυακής παρουσίας και στην προώθηση της οργανικής επισκεψιμότητας για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, έχει βοηθήσει πολυάριθμους πελάτες να επιτύχουν στις προσπάθειες τους στον οργανικό κλάδο. Εφαρμόζει μια προσέγγιση βασισμένη στα δεδομένα, αξιοποιώντας αναλυτικά εργαλεία για τον εντοπισμό ευκαιριών και τη βελτιστοποίηση των ενεργειών στο οργανικό κανάλι. Επί του παρόντος, είναι βασικό μέλος της δυναμικής ομάδας του insurancemarket.gr, όπου ηγείται των πρωτοβουλιών οργανικής ανάπτυξης του brand.

Alex Galinos - Head Of SEO @hoppa, Co-Founder & Marketing Manager @Parents Hub

Ο Αλέξανδρος Γαληνός είναι ενας International SEO Expert και Content Marketing Strategist με ποικίλη εμπειρία στο SEO σε διάφορους κλάδους, όπως Online Gambling, Academic Studies, Parenting, Travel και Ground Transportation σε 15+ αγορές σε όλο τον κόσμο. Επί του παρόντος, είναι HeadOfSEO στην hoppa, μια ιστοσελίδα/app σύγκρισης επίγειων μεταφορών. Είναι, επίσης, Co-Founder&MarketingManager του ParentsHub, ενός ελληνικού portal για γονείς, το οποίο κατάφερε να αναπτύξει από 0-100.000+ monthlytraffic σε λιγότερο από 12 μήνες από τότε που ξεκίνησε η λειτουργία του, με το 96% της επισκεψιμότητας να προέρχεται από το οργανικό κανάλι.

Επιπλέον, ένας από τους εξέχοντες ομιλητές που θα παραστεί στο μεγάλο μας συνέδριο στη Βουδαπέστη είναι ο Αλέξανδρος Γαληνός. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε αυτό το σπουδαίο SEO Conference της WhitePress®️, μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας μέσα από την ιστοσελίδα μας.