Netflix και ντοκιμαντέρ Poisoned: Τρομάζει η βρώμικη αλήθεια για όσα τρώμε…

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στο βιβλίο του Jeff Benedict «Poisoned: The True Story Of The Deadly E. Coli Outbreak That Changed The Way Americans Eat», που περιγράφει το χρονικό της επιδημίας E.coli το 1993 που σκότωσε τέσσερα παιδιά και νόσησε πάνω από 700 άτομα. Ολοι έφαγαν χάμπουργκερ Jack In The Box (ή ήταν κοντά σε κάποιον που έφαγε χάμπουργκερ!).

Η δικαστική διαμάχη που προέκυψε (στην οποία η Jack in The Box έδωσε εκατομμύρια σελίδες εγγράφων στον δικηγόρο Bill Marler για την ασφάλεια των τροφίμων), κατέληξε σε μια νομική υπόθεση-ορόσημο, που άλλαξε για πάντα το πώς οι ΗΠΑ έβλεπαν τα μπέργκερ και συγκεκριμένα το βοδινό κρέας.

Εννοείται ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το κρέας από μοσχάρι. Ο δημιουργός του «Poisoned» ισχυρίζεται ότι οι καταναλωτές κινδυνεύουν γενικότερα στα σούπερ μάρκετ αγοράζοντας και άλλα είδη. Δείτε και σκεφτείτε.

