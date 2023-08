Η Barbie σινε-σωτήρας

Τον τελευταίο μήνα το φαινόμενο "Barbenheimer" σάρωσε τα ταμεία των αμερικανικών κινηματογράφων.

Η κυκλοφορία την ίδια μέρα των "Barbie" (Γκρέτα Γκέργουιγκ) και "Oppenheimer" (Κρίστοφερ Νόλαν – εδώ θα το δούμε στις 24/8), των δύο πιο πολυαναμενόμενων πρωτότυπων ταινιών για φέτος (που δεν αποτελούν δηλαδή σίκουελ, ριμέικ ή ανήκουν σε υπάρχον franchise), έκανε τους σινεφίλ αλλά και πιο σποραδικούς επισκέπτες της σκοτεινής αίθουσας να συρρεύσουν στους κινηματογράφους.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: η σαρδόνια κωμωδία της Γκέργουιγκ πέτυχε το καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς με 162 εκατ. και ταυτόχρονα το καλύτερο πρώτο τριήμερο οποιασδήποτε ταινίας σκηνοθετημένης από γυναίκα, ενώ μέχρι τις στιγμές που γράφονται αυτές οι γραμμές έχει "μαζέψει" 1.034 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Ενδεικτικά, το "Avatar 2: The Way of Water" κυκλοφόρησε στα μέσα του Δεκεμβρίου και συγκέντρωσε μέχρι σήμερα 2.320 εκατ. δολάρια. Το "Oppenheimer" μπορεί να μην κινείται σε αντίστοιχα επίπεδα, αλλά το γεγονός ότι συγκέντρωσε στο πρώτο τριήμερό του στην Αμερική 82,5 εκατ., όντας μια τρίωρη βιογραφία για μια σχετικά άγνωστη προσωπικότητα και χωρίς κάποιον ιδιαίτερα σταρ πρωταγωνιστή (χωρίς παρεξήγηση, Σίλιαν Μέρφι), παραμένει εντυπωσιακό.

Τελικά, η ταυτόχρονη έξοδος των δύο ταινιών τις ωφέλησε εξίσου. Μπορεί να ξεκίνησε ως ένα meme μεταξύ σινεφίλ, αλλά τα marketing teams των δύο παραγωγών το μετέτρεψαν στο μεγαλύτερο σινε-γεγονός της χρονιάς.