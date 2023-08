Σε επανέκδοση από 17 Αυγούστου στις αίθουσες η ταινία του 1974, "Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές"

Κινηματογραφικές ταινίες που έχουν βασιστεί στις ιστορίες μυστηρίου της σπουδαίας Άγκαθα Κρίστι προβάλλονται το φετινό καλοκαίρι ξανά στις Ελληνικές αίθουσες και μία απ’ αυτές, είναι το «Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές -Murder on the Orient Express» σε σκηνοθεσία του Σίντνεϊ Λουμέτ, παραγωγής του 1974.

Σύνοψη

Ο διάσημος Βέλγος ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό ταξιδεύει με το Οριάν Εξπρές, αλλά εξαιτίας μιας τρομερής χιονοθύελλας, το τρένο σταματά στα μισά της διαδρομής Κωνσταντινούπολη-Παρίσι. Ξαφνικά, ένας από τους επιβάτες του τρένου, ύποπτος για την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας ενός μικρού κοριτσιού, βρίσκεται δολοφονημένος. Ο Πουαρό αναλαμβάνει να ρίξει φως στην υπόθεση. Όλοι έχουν κίνητρο, όλοι είναι ύποπτοι, αλλά όλοι έχουν ένα καλό άλλοθι. Τελικά θα βρεθεί η λύση του μυστηρίου;

Σκηνοθεσία: Σίντνεϊ Λουμέτ

Σενάριο: Πολ Ντεν (βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1934 από την Άγκαθα Κρίστι)

Παραγωγή: Τζον Μπρέιμπορν, Ρίτσαρντ Γκούντγουιν

Φωτογραφία: Τζέφρι Άνσγουορθ

Μοντάζ: Αν Β. Κόατς

Μουσική: Ρίτσαρντ Ρόντνεϊ Μπένετ

Πρωταγωνιστούν οι: Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Άντονι Πέρκινς, Ζακλίν Μπισέ, Σον Κόνερι, Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Λορίν Μπακόλ, ο Άλμπερτ Φίνεϊ, κ.α.

Επίσης παίζουν οι Martin Balsam, John Gielgud, Wendy Hiller, Richard Widmark, Michael York, κ.α.

Διάρκεια: 128 λεπτά.

Χώρα, Έτος Παραγωγής: Ηνωμένο Βασίλειο, 1974.

Το «Murder on the Orient Express» το γύρισε και ο Kenneth Branagh το 2017 με αρκετή επιτυχία και επίσης με ένα all star καστ.

Επιμέελια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ