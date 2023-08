Επαναπροβάλλεται στα Ελληνικά θερινά σινεμά η ρομαντική κομεντί "Διακοπές στη Ρώμη"

Από τις ξεχωριστές κινηματογραφικές επανεκδόσεις του φετινού καλοκαιριού είναι αναμφίβολα μία ταινία που είναι 70 ετών αλλά θα λέγαμε πως μοιάζει αγέραστη και αξεπέραστη. Ο λόγος για την ρομαντική κομεντί «Roman Holiday - Διακοπές στη Ρώμη», μία ταινία που είχε λάβει δέκα υποψηφιότητες για Όσκαρ και ξαναβγήκε εδώ και λίγες μέρες στα Αθηναϊκά κυρίως θερινά σινεμά σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες 4K, σε διανομή της Summer Classics.

Πρωταγωνιστούν δύο υπέροχοι και αξέχαστοι ηθοποιοί του παλιότερου Χόλιγουντ, η αριστοκρατική Όντρεϊ Χέπμπορν (1929-1993) και ο Γκρέγκορι Πεκ (1916-2003).

Διάρκεια: 118 λεπτά

Η σκηνοθεσία της ταινίας είναι του σπουδαίου William Wyler, βραβευμένου 3 φορές με Όσκαρ για τις ταινίες «Mrs. Miniver» (1942), «The Best Years of Our Lives» (1946), και «Ben-Hur» (1959). Όλες τους πήραν και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας ενώ ο Γουάιλερ προτάθηκε συνολικά 12 φορές για το Όσκαρ σκηνοθεσίας.

Η ταινία «Roman Holiday - Διακοπές στη Ρώμη» είναι ασπρόμαυρη.

Η 24χρονη Πριγκίπισσα Αν έχει φτάσει στα όριά της. Τα καθήκοντά της σε αυτή την υποχρεωτική ευρωπαϊκή περιοδεία την έχουν εγκλωβίσει σ' ένα σκληρό πρόγραμμα «ξύλινων» συνδιαλέξεων, βαρετών τελετουργιών & συναντήσεων με σκυθρωπούς υπερήλικες. Φτάνει στη Ρώμη με υπερκόπωση και κατάθλιψη. Για αυτό και αποφασίζει να το σκάσει. Χωρίς να έχει σκεφτεί όλα τα βήματα, απλώς ανοίγει την πόρτα και φεύγει μέσα στην νύχτα. Υπό την επήρεια του ηρεμιστικού που της έχουν χορηγήσει όμως, σύντομα βρίσκεται να κοιμάται σε ένα παγκάκι. Εκεί την ανακαλύπτει ο Μπράντλεϊ (στο ρόλο ο Πεκ), ένας νεαρός Αμερικανός ανταποκριτής που αρχικά δεν την αναγνωρίζει, τη λυπάται και της παραχωρεί το φτωχικό του δωμάτιο. Όταν την επόμενη μέρα όλοι ψάχνουν την πριγκίπισσα, ο τυχοδιώκτης ρεπόρτερ συνειδητοποιεί ποια είναι και σκέφτεται ότι έχει μπροστά την μεγάλη του ευκαιρία για αποκλειστικό λαβράκι. Την πείθει να περάσουν την μέρα μαζί, κάνοντας βόλτες στην Αιώνια Πόλη - ενώ ταυτόχρονα έχει επιστρατεύσει και τον «παπαράτσο» της εφημερίδας του να την φωτογραφίζει μυστικά. Μόνο που ο Μπράντλεϊ λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο: το νεαρό, αθώο κορίτσι είναι κι αυτό θύμα των περιστάσεών της.