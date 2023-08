Αντίο στον μουσικό Ρόμπι Ρόμπερτσον στα 80 του χρόνια - Είχε τακτική συνεργασία με τον Μάρτιν Σκορσέζε

Συγκίνηση και θλίψη προξένησε η είδηση ότι πέθανε ο Ρόμπι Ρόμπερτσον – Robbie Robertson, ο οποίος εθεωρείτο, μία από τις εμβληματικότερες μουσικές μορφές των τελευταίων 60 χρόνων.

Ο frontman των «The Band» και τακτικός μουσικός συνεργάτης του Αμερικανού σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια (ήταν γεννημένος στις 5 Ιουλίου 1943, στο Τορόντο του Καναδά και απεβίωσε την Τετάρτη 9/8/2023 στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ).

Ο Καναδοαμερικανός καλλιτέχνης ήταν γνωστός ως frontman του γκρουπ «The Band», το οποίο είχε κάνει επιτυχία κατά τη δεκαετία του 1970. Οι συνεισφορές του Ρόμπερτσον όμως ξεπερνούσαν τη μουσική, καθώς συνεργάστηκε επίσης με τον σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, συνθέτοντας και επιβλέποντας τη μουσική για αρκετές από τις ταινίες του, αναφέρει σε ανάρτηση του το flix.gr.

Η είδηση για το θάνατο του Ρόμπερτσον ήταν και στον Ελληνικό Τύπο σε εφημερίδες όπως Η Καθημερινή και Τα Νέα.

Η απώλεια του Ρόμπερτσον ανακοινώθηκε από τη οικογένεια του, αποκαλύπτοντας ότι πέθανε στο Λος Αντζελες την Τετάρτη 9 Αυγούστου μετά από μακροχρόνια ασθένεια. Περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του Τζάνετ και των παιδιών του, η κληρονομιά του ζει μέσα από την βαθιά επίδρασή του στον κόσμο της μουσικής και του σινεμά.

Ως η κινητήρια δύναμη πίσω από τους «The Band», η συνθετική ικανότητα του Ρόμπερτσον οδήγησε σε αξέχαστα τραγούδια που πλέον θεωρούνται κλασικά της εποχής, όπως «The Weight», «Up on Cripple Creek» και «The Night They Drove Old Dixie Down». Ο μοναδικός ήχος της «The Band», που έσμιξε επιρροές από μπλουζ, κάντρι και ροκ ήχους, άφησε ανεξίτηλο σημάδι τόσο σε σύγχρονους καλλιτέχνες όσο και σε μελλοντικές γενιές μουσικών.