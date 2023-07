Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου φιλμ του Σκορσέζε, «Killers of the Flower Moon»

Είναι αναμφίβολα από τις πολυαναμενόμενες νέες ταινίες του ερχόμενου χειμώνα και μόλις κυκλοφόρησε το νέο διαφημιστικό τρέιλερ της. Ο λόγος για το φιλμ «Killers of the Flower Moon» σε σκηνοθεσία του τιμημένου με Όσκαρ δημιουργού Μάρτιν Σκορσέζε (Ο Ταξιτζής, Ο Πληροφοριοδότης, Οργισμένο Είδωλο) που προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει σε περιορισμένες αίθουσες στη Βόρειο Αμερική στις 6 Οκτωβρίου 2023.

Η ταινία που είναι παραγωγή της Apple, έκανε την πρεμιέρα της τον περασμένο Μάιο στο Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.

Με προϋπολογισμό της τάξης των 200 εκατομμυρίων δολαρίων η νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε μετά το φιλμ «Ο Ιρλανδός - The Irishman» του 2019, έχει όπως λέγεται, διάρκεια 3 ώρες και 26 λεπτά, και είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Ντέιβιντ Γκραν (Τhe Old Man and the Gun) και αφηγείται μια αληθινή ιστορία. To σενάριο μας πηγαίνει στην Οκλαχόμα του 1920, όταν η ανακάλυψη τεράστιων κοιτασμάτων πετρελαίου στο έδαφός της, την μεταμορφώνει σε ένα από τα πιο πλούσια μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και είναι η ίδια περίοδος που μέλη της Ινδιάνικης φυλής Osage Nation, που παραδοσιακά ζούσε στην περιοχή, αρχίζουν να δολοφονούνται το ένα μετά το άλλο. Το FBI, το οποίο μόλις έχει συσταθεί, θα κληθεί να ερευνήσει τις «ανεξήγητες» αυτές δολοφονίες τις οποίες, προφανώς η μυρωδιά του πετρελαίου και το χρώμα του χρήματος κάνει πιο δύσκολη την διαλεύκανση.