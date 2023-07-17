Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 18 και την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ,
ΓΙΑΓΙΑ & ΘΕΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 / 7 / 2023
ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
------
ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
(ΕΤΩΝ 59)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11:00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΕΛΒΙΤΣΙ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΤΙΧΑΒΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 62
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/7/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΥΛΟΦΟΥ (ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΝΔΡΕAS ΡΟΔΗΣ
ΤΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΔΙΟΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων Αναστόπουλος
Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου, Πάτρα
Τηλ- fax: 2610 316106, κιν.: 6972119124.
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΝΙΚ ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 58
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-7-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ- ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838. β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610-326.842
-------------
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΦΩΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 65
Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19-7-2023 και ώρα 10.30 π. μ. από τον προαύλιο χώρο του Α΄ Δημοτικού Νεκροταφείου Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΝΙΚΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr