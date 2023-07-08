Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Ρούλα Πισπιρίγκου Στερεοτυπάκια ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 9 και τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

 ΕΤΩΝ 94

 ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9-7-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.

 Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :  ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΙΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΤΕΡΜΑ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΝΤΕΡΜΑ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΩΡΑΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ,

ΕΛΕΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΑΤΡΟΥΛΑ,

ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ    ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

--------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

TON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-7-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

---------------------

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες

Info