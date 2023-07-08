Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 9 και τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9-7-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΙΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΤΕΡΜΑ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΝΤΕΡΜΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΩΡΑΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΑΤΡΟΥΛΑ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
TON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-7-2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
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